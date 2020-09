La Ciudad llevará a la Justicia el reclamo por la quita de la coparticipación

[EN VIVO] Conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que reclamará ante Tribunales para que sea la Corte Suprema de Justicia la que dictamine al respecto. Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron el anuncio del presidente Alberto Fernández, que afirmaron fue “inconsulto”, como anticipó este jueves por la tarde el periodista Nicolás Munafó en C5N.

"Lo que vimos ayer fue exactamente lo contrario al diálogo", criticó Rodríguez Larreta. Y aseguró que la última vez que le tocaron el tema de la coparticipación fue "en marzo". "La medida se tomó unilateralmente", agregó.



"Nos sacan recursos en medio de la pandemia", enfatizó el jefe de Gobierno porteño, quien estuvo acompañado por Diego Santilli y parte de su Gabinete e integrantes del legislativo.

Larreta aseguró que apelará al diálogo y dejará de un lado las diferencias políticas. Pero resaltó que “para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos se eligió la división”.

“Nos encontramos con una medida improvisada, intempestiva e inconsulta. Es inadmisible y contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los fondos de una sola provincia”, dijo Larreta.

“Necesitamos un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de los favores del Gobierno de turno", agregó.

Larreta reveló además que la decisión del Gobierno Nacional lo enojó y que no tuvo comunicación con el Presidente ni con Axel Kicillof. "Cómo no voy a estar enojado ante una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos. Estamos perdiendo la oportunidad de construir un país en base al consenso, pero yo no voy a contribuir a agrandar esa grieta".

Y confirmó que irá a la Justicia. “La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso, vamos a ir a la Corte para defender con todos los recursos que tengamos la autonomía y los recursos de la Ciudad”.

“Yo no creo en la improvisación y en las decisiones unilaterales. Creo en una Argentina unida de verdad. Esas son mis convicciones”, aseguró.

“Vamos a garantizar los servicios básicos en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó el jefe de Gobierno porteño.