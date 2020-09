Terrible relato de una mÃ©dica salteÃ±a: "El paciente te mira a los ojos diciÃ©ndote: quiero vivir, Â¡ayudame!"

Desde los que prestan servicios en la Ciudad o el conurbano hasta los que lo hacen en las localidad más alejadas, médicos y enfermeros sufren cotidianamente el esfuerzo de hacer más de lo que pueden y a veces infructuosamente.

Adriana Virga es médica y trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl de la localidad salteña de Orán, y por una radio local hizo el más dramático relato de lo que allí se sufre y se vive.

"No se puede explicar, hay que verlo... Creo no tomamos conciencia, es terrible; entiéndanlo, no saben lo que es la agonía de los pacientes en el hospital, estar solos y tratar de contenerlos, que a un paciente les de un último abrazo y después mueran", narró.

"Ustedes no entienden eso, quédense en la casa, si son positivos no sean egoístas con la sociedad y con sus familias: no damos más, disculpen que sea dura y cruel pero estamos agotados", sostuvo la profesional.

Según su relato, "el rostro de los pacientes que están internados no es de dolor, es de socorro; no sé si alguno ha vivido que un paciente te mire a los ojos diciéndote: quiero vivir, ayudame..."

Por eso lanzó un ruego a la sociedad salteña y a todos los argentinos: "Termínenla, no salgan más. Hay gente que sale a trabajar y lo entiendo, pero por qué tiene que salir el resto de la familia..."

"Se acabó eso de que a mí no me va a pasar, le puede pasar a cualquiera. Basta, por favor les pido", suplicó la medica, según el relato que reproduce el diario El Tribuno.