Un diputado posteó como real una frase que Alberto Fernández nunca dijo

"No le gusta Buenos Aires al Pte @alferdez ha confesado le gusta Caracas. Allí no hay opulencia, ni desigualdad, no hay sistema sanitario, luz, alimentos,gasolina, agua potable, seguridad. La política es configurar el futuro. Señale estos días que el kirchnerismo es la retrotopia", dijo textual Álvaro de Lamadrid, miembro de la Unión Cívica Radical y diputado desde diciembre de 2017.

Lamadrid.jpg

"No hay registro de que Alberto Fernández haya dicho que el modelo venezolano es el que necesita Argentina. El meme con la supuesta frase del presidente que se hizo viral no fue publicado por el diario Página 12, ni tampoco se condice con las declaraciones que el mandatario ha hecho sobre el tema en los últimos tres años", dijo la periodista Nadia Nasanovsky para AFP Factual, un sitio que verifica el discurso público.

https://twitter.com/AfpFactual/status/1304775017100644355 ¿El presidente argentino dijo que su país necesita seguir "el modelo venezolano"?



❌



No hay registro de tales declaraciones. Además, @alferdez ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro como autoritario varias veces #AFP



➡️https://t.co/YQDXpl6U7F pic.twitter.com/yJUxpCB82n — AFP Factual (@AfpFactual) September 12, 2020

El meme circula en Facebook e Instagram. Junto a una fotografía de Alberto Fernández se incluye la siguiente declaración: “El modelo venezolano es el modelo que necesita nuestro país, el neoliberalismo no tiene futuro”. En la esquina superior izquierda se puede ver el logo del diario argentino Página 12. En Twitter, fue compartido por el economista liberal opositor Javier Milei.

https://twitter.com/AlvarodLamadrid/status/1304931261379751936 Gracias por sus aclaraciones sobre la foto. El objetivo del tweet era y es alertar sobre el modelo Venezolano que el Pte no condena y al qué nos quiere llevar. https://t.co/U8pW2IjSZK — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) September 12, 2020

"Gracias por sus aclaraciones sobre la foto. El objetivo del tweet era y es alertar sobre el modelo Venezolano que el Pte no condena y al qué nos quiere llevar", dijo textual tras la ola de críticas.

"Su gobierno ha tomado decisiones arbitrarias y ha puesto en peligro el estado de derecho", aseguró en febrero Alberto Fernández sobre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.