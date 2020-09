Thiem ganó el US Open

https://twitter.com/usopen/status/1305301831904419840 That winning feeling @ThiemDomi I #USOpen pic.twitter.com/7Gy9SFaTJY — US Open Tennis (@usopen) September 14, 2020 El 3 del tenis mundial conquistó su primer Grand Slam con su triunfo en Nueva York El 3 del tenis mundial conquistó su primer Grand Slam con su triunfo en Nueva York

El encuentro tuvo una duración de cuatro horas y se disputó en un estadio Arthur Ashe vacío a raíz de la burbuja sanitaria en la que se jugó el US Open por la pandemia de coronavirus.

De este modo, Thiem se quedó con la corona en un torneo atípico, con solo por las medidas contra el coronavirus, sino también por las notorias ausencias de peso de las grandes figuras y favoritos, como el español Rafael Nadal (que se quedó fuera del circuito por la pandemia) y Roger Federer (quien se recupera de una lesión), sumada a la descalificación que sufrió el serbio Novak Djokovic en la cuarta ronda.

thiem us open Thiem conquistó su primer Grand Slam con su triunfo en Nueva York - @usopen

Tras ir dos sets abajo, Thiem se impuso a Zverev y selló el triunfo en el tercer match point que dispuso a favor. De este modo se erigió en el segundo tenista de su país que obtiene un torneo "Major" en la denominada "Era abierta", luego de que Thomas Muster festejara en Roland Garros 1996, según indicó un cable de ANSA.

Del mismo modo, el alemán, que reúne 11 títulos conseguidos a lo largo de su carrera, desperdició la chance de emular a su compatriota Boris Becker, cuyo ultimo cetro de Grand Slam fue obtenido en el Abierto de Australia 1996.

De esta manera, Thiem se quedó con el US Open, que durante la pasada edición conquistó el español Rafael Nadal (2), quien decidió no participar del Abierto neoyorquino, para no correr riesgo de contagio con el virus del coronavirus en Nueva york, que maltrató a los Estados Unidos, a punto de convertirlo en la nación con mayor número de infectados: más de 6.700.000 contagios.

Durante los dos primeros parciales en Nueva York, el 7 del tenis mundial se acomodó mejor a la superficie y blandió golpes de derecha que hicieron mella en un -por momentos- estático jugador austríaco, que parecía predestinado a una rápida salida del court.

Sin embargo, en el tercer y cuarto set, Thiem reaccionó, mostró -de a ratos- el nivel que le permitió erigirse en una de las principales amenazas de los tres exponentes más destacados de la actualidad: el suizo Roger Federer (20 títulos de Grand Slam), el español Nadal (19) y el serbio Novak Djokovic (17), actual número 1 del mundo.

El rankeado 3 en el tenis mundial, que había perdido las tres finales anteriores de certámenes "major" que disputó (además de Australia también cayó en Roland Garros 2018 y 2019), amplió su ventaja sobre Zverev en los duelos individuales entre sí, a un consistente 8-2.