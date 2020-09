Habló el joven que no pudo despedir a su padre agónico en Chivilcoy: "Es lamentable lo que hicieron"

"Estoy parado en la entrada de la ciudad de Chivilcoy, con mi papá en grave estado y no me dejan entrar, con todos los permisos tanto del Gobierno por 24 horas como el certificado de su médico. Y no me permiten entrar, hace más de 50 minutos que me tienen parado en la entrada de Chivilco", dijo Parente en un posteo en Facebook.

Horas después, el sábado por la mañana, salió otra vez a la ruta y cuando se encontraba casi a mitad de camino lo llamaron para decirle que el hombre había muerto. "Falleció mi papá recién y no me dejaron despedirme de él porque no me permitieron el ingreso a Chivilcoy con todos los permisos en regla", contó el hombre.

"Es inhumano lo más inhumano habido y por haber", sostuvo Claudio este lunes en declaraciones radiales. Y agregó: "Esto lo hago para que no le vuelva a ocurrir a nadie más. Yo no pude despedirme, lo despedí porque me esperaron en la casa velatoria con el cajón destapado. Me pude despedir con mi papá muerto ahí. Fue fatal verlo a mi papá ahí cuando le podría haber dado un beso en vida. Es lamentable lo que hicieron", indicó.

Parente también pidió que no haya represalias contra los agentes que le impidieron el paso y sostuvo que "son personas que tienen su familia y que solo hacían su trabajo, porque les daban órdenes". Y es que la Comuna, que comanda el intendente Guillermo Britos estableció la polémica norma que causó esta tragedia: ninguna persona que sea no residente de Chivilcoy puede ingresar a la ciudad.

"La verdad es que no hay explicación para lo que pasó", dijo Claudio y agregó que el sábado finalmente pudo entrar a la ciudad: "Entré como si ya no fuera una epidemia yo, entré como si nada, sin control, sin nada… entré directamente. Estaba ahí, me preguntaron '¿usted es Parente?', les dije que sí y me dijeron 'bueno, entre. Y les dije que realmente no tienen vergüenza'".

Control Chivilcoy Claudio Parente vive en La Plata y denuncia que su padre murió sin que pudiera verlo. Foto: Facebook

La palabra del intendente

Guillermo Britos habló tras la denuncia y admitió que fue un "grave error" de quienes están a cargo del control. "Me ofrecí pagarle el viaje, hacerme cargo, él decidió esperar a las 7 de la mañana y lamentablemente cuando llegó su padre había fallecido", afirmó.

Asimismo contó que la decisión se tomó porque en la ciudad están prohibidas las visitas en los geriátricos. "Entiendo que fue por eso. Deberían haber consultado y no consultaron. El permiso lo leyeron dos empleados, eran los que estaban en el acceso. Lo consultaron con el secretario de Salud, que le manifestó lo del geriátrico. Sí podía entrar a Chivilcoy pero no al geriátrico".

Britos aseguró además que la semana pasada el hombre sí había podido entrar a ver a su padre, que esta vez, como había otros agentes en el control, la decisión fue otra, fue no permitirle el ingreso.

"Yo me hice cargo a pesar que no sabía del error porque soy el responsable. Le pedimos disculpas. Fue una situación gravísima. Anoche hablé con toda la familia. Me puse a disposición. Quienes son los responsable por supuesto van a tener sus consecuencias. Estamos investigando y va a tener su sanción".