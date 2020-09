Los organismos de Derechos Humanos repudiaron los dichos de Sergio Berni

"Los Organismos abajo firmantes, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia", expresa el comunicado.

Y continúa: “Llamamos al Ministro a reflexionar antes de emitir opiniones apresuradas que no aportan a la solución de los graves problemas que atraviesa la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro", concluyeron.

Los organismos firmantes fueron: Abuelas De Plaza De Mayo, Madres De Plaza De Mayo - Linea Fundadora, Familiares De Desaparecidos Y Detenidos Por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro De Estudios Legales Y Sociales (Cels), Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos, Liga Argentina Por Los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos (Medh), Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica Y Social Argentina, Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos La Matanza, Familiares Y Compañeros De Los 12 De La Santa Cruz, y Comisión Memoria, Verdad Y Justicia Zona Norte.

Ante esto, el ministro bonaerense Sergio Berni publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter pidiendo disculpas por sus declaraciones: “Vale la pena una aclaración. Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria”.

“Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer (domingo), sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia”, agregó.