Sorprendente hallazgo de un barco hundido hace 400 años, en perfectas condiciones

"No hay indicios de cómo se hundió", sostuvo Jouni Polkko, de Badewanne, el equipo de buceo que hizo el descubrimiento. "Está en medio del mar, por lo que no encalló; tal vez se hundió en una tormenta, o las bombas se atascaron y el barco recibió demasiada agua debido a una fuga. O tal vez el aparejo se congeló e hizo que el barco fuera inestable. Pero realmente no lo sabemos", explicó.

El navío fue hallado en perfectas condiciones, y su bodega está llena de algún cargamento que aún no han podido determinar qué es.

Según Polkko, las características del golfo de Finlandia explicarían en parte por qué el barco pudo preservarse. "Solo en lugares raros, como el Mar Báltico, los restos de madera pueden sobrevivir durante siglos sin ser destruidos. Se debe a baja salinidad, la oscuridad absoluta y las temperaturas muy bajas", señaló.

"Todo el Mar Báltico es bueno para preservar viejos naufragios. Pero hacia el Golfo de Finlandia las condiciones simplemente mejoran a medida que disminuye la salinidad. Además, el mar está helado en invierno, por lo que la capa de hielo estabiliza aún más las condiciones", sostuvo el especialista.

barco2.jpg Foto: Badewanne.

El barco es una construcción conocida como filobote, y su característica principal era que con una pequeña tripulación podía transportar grandes cantidades de cargas alrededor del mundo.

"Este tipo de barcos fue fundamental en el ascenso de la República Holandesa a la superpotencia económica que fue. En su época, eran embarcaciones muy eficientes. Hay que recordar que fueron utilizados prácticamente por todos los exploradores holandeses, en el Ártico, Australia y Asia", añadió Juha Flinkman, integrante del equipo que halló la embarcación.