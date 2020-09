Un ex empleado del zoológico de Luján denunció amenazas y contó detalles sobre las irregularidades

"Todo esto empezó porque en marzo nos dejaron a más de 50 trabajadores sin trabajo por la pandemia, hicimos el reclamo judicialmente y nos apretaron con insultos, agresiones verbales, mensajes de texto. Cada vez se fue haciendo más grande y para poder reclamar a esta gente tenemos que hacerlo público porque corre riesgo nuestra vida", dijo Carlos Virche, ex empleado del zoológico en diálogo con C5N.

Virche señaló que el reclamo no era solo laboral sino también por los animales."Vimos maltrato de animales, dejaron morir al tigre blanco, a la elefanta, todo porque el dueño se opone a que los veterinarios trabajen como corresponde. No deja sacar la sangre, no deja poner los chips", denunció.

"Yo fui el primer empleado del zoológico y me hago cargo de que he hecho cosa malas, pero era porque el dueño te las mandaba y vos lo tenías que hacer porque sino te suspendía, te sacaba plata, porque como trabajamos todo en negro, hacían lo que querían", aseguró el ex empleado.

Además contó que tienen miedo tras la denuncia. "Nunca nadie se fue en contra de este hombre y ahora estamos todos con miedo. Nos tuvimos que hacer un grupo de WhatsApp para cuidarnos entre todos", dijo.

A fines de agosto, el Ministerio de Ambiente decidió que el zoológico de Luján no retomaría sus funciones tras la extinción de la cuarentena por la pandemia de coronavirus por carecer de una habilitación nacional y provincial, además de las citadas irregularidades sobre el manejo de fauna silvestre.

Este lunes, en medio de la clausura, algunos de los trabajadores señalaron: “Nos vamos a quedar sin trabajo. Cuando algo anda bien, lo quieren cerrar y que no ande más nada; acá venía gente de todo el mundo”, planteó uno de los empleados. “¿Quién se va a hacer cargo de los 300 animales que tenemos? Esto es un privado, no le pedimos nada a nadie, solo pedimos que nos dejen trabajar, se están agrandando las jaulas. Estamos dispuestos a reestructurarlo como debe ser".

Pero según Virche las personas que continúan trabajando es porque el dueño del zoológico, Jorge Semino, los arregló con algo de dinero, pero las condiciones laborales no mejoran y siempre los intimidó con que no conseguirían trabajo en otro lugar. "No teníamos vacaciones, aguinaldo, nos pagaban lo que querían", insistió.

La cartera ambiental junto con la Municipalidad de Luján y la Policía Ecológica bonaerense fiscalizó el establecimiento y clausuró jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, por permitir el contacto de los visitantes con los animales, lo que está prohibido por la legislación provincial que regula en la materia.

En tanto, Ambiente presentará una denuncia ante la justicia federal de Mercedes para que se investiguen las irregularidades manifestadas por visitantes y vecinos de Luján, a través de redes sociales, en relación con supuestos maltratos y desapariciones de animales en el predio.