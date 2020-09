Ginés González García cuestionó la apertura de bares y le pidió a la Ciudad "solidaridad"

González García dijo que al comienzo de la epidemia de Covid-19 en la Argentina la Casa Rosada ordenó una cuarentena nacional cuando el "problema" se concentraba en la ciudad de Buenos Aires, en tanto consideró que "es muy difícil controlar los bares" que volvieron a funcionar en la Capital.

En una conferencia de prensa que brindó junto a su colega de Trabajo, Claudio Moroni, en la Casa de Gobierno, González García sostuvo que las recientes aperturas dispuestas en la Ciudad "no se condicen" con el avance de la enfermedad en el país, ni con "la cantidad de muertos" que se registran por día.

"Le voy a pedir a la Ciudad que sea solidaria", remarcó, e insistió: "Es muy difícil controlar los bares. Si usted no puede controlar, no puede hacer aperturas. El control no está funcionando (en la Capital Federal)".