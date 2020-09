La Provincia insiste contra la reapertura: "Es innecesario y peligroso"

"Hay que trabajar para bajar los casos. Llevamos once días de una estabilidad muy alta con matices pequeños", dijo Kreplak en declaraciones a C5N. No obstante, el funcionario explicó que en el interior de la Provincia los casos están subiendo. "Hoy un 16% de los casos corresponde al interior, cuando antes era el 5%", argumentó.

En ese sentido, agregó: "Es importante bajar los casos antes de seguir abriendo. Sino, hay aperturas cuando se logra una estabilización y vuelven a aumentar los casos. Hay que esperar todavía algunas semanas para abrir gimnasios".

Además señaló que "hay muchos distritos que no cumplen con la normativa (al autorizar aperturas) y lo hacen a pesar de que está prohibido expresamente. Todos los días hay que llamar, explicar que no. Siempre son distritos de la oposición, aunque no todos lo hacen. Están transgrediendo", sostuvo el funcionario provincial.

Kreplak advirtió que cuando el manejo de la pandemia "se transforma en una rencilla política, eso tiene consecuencias". "Lamentablemente, todavía hay sectores inmaduros en términos de entender el impacto de la salud en la vida de las personas", señaló el número dos de la cartera sanitaria bonaerense.

Las cifras del coronavirus en la Provincia

Según informó el Ministerio de Salud provincial, los casos positivos de coronavirus ascendieron a 336.652 tras confirmarse 4.863 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Del total de contagiados, el 51% son hombres, 48,6% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 1.919 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 269.314 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 6.957 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.

Sobre la totalidad de los casos, el 69,7% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 12,2% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 11,3% está en investigación la causa; el 5,8% corresponde a trabajadores de salud y el 0,2% son casos importados, indicó el informe oficial.

El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 68,4%, según se precisó.