Violaron, golpearon y quemaron con agua hirviendo a una mujer en Ensenada: "Me arruinó la vida"

El hecho ocurrió el sábado en una casa ubicada en Güemes y Joaquín González. Si bien la víctima no conocía al agresor, el hombre perdió su documento al saltar el paredón y esto fue clave para detenerlo.

“Tengo todos los brazos quemados. No puedo ni siquiera sacarme la ropa interior para hacer pis, ni cocinar para mi hijo”, se lamentó la mujer, que participó en una marcha que realizaron sus vecinos y familiares ara reclamar justicia.

Sobre el momento preciso del ataque, relató que: “Me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos”, recordó en diálogo con el portal Hoy.

Tras la denuncia de la víctima, la policía localizó al sospechoso en compañía de otros dos hombres sentado adentro de un auto y, al tratar de identificarlos, fueron agredidos por los sujetos que terminaron detenidos por “daños, atentado y resistencia a la autoridad”. Según indicó Télam, el presunto abusador, de 43 años, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, a cargo de fiscal Marcelo Martini.