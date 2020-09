Tandil: detuvieron a dos sospechosos tras el asesinato de un productor audiovisual

La víctima, llamada Bruno Vergagni, era productor del Área de Medios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen). Fue encontrado sin vida por una amiga, en una propiedad ubicada en la calle Leandro Alem al 1200, de acuerdo con fuentes policiales.

Abratv Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su... Posted by Abratv on Tuesday, September 15, 2020

La mujer dio aviso a la Policía, y los efectivos de la comisaría 2da. de Tandil y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SUB DDI) del distrito comenzaron a trabajar en la investigación, bajo las órdenes del fiscal Damián Borean de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Azul, luego de constatar la muerte de Vergagni.

El cuerpo de la víctima presentaba varios golpes en su cabeza y había desorden en la vivienda, por lo que la causa fue calificada legalmente como "homicidio en ocasión de robo".

Como parte de la investigación por el asesinato, este martes se realizaron una serie de allanamientos en los cuales fueron detenidos dos sospechosos del crimen, quienes fueron trasladados a la comisaría 2da. a la espera de ser indagados por el fiscal Borean, según informaron fuentes policiales citadas por Télam.

Por su parte, desde la cuenta de Facebook de Abratv, la plataforma de contenido de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, lamentaron la pérdida y expresaron sus condolencias. "Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su trabajo, buscando amor y dando amor siempre. Era muy vulnerable", escribieron.

"Todas y todos, sus compañeres de trabajo y de vida sentimos un dolor muy profundo y una profunda rabia. Esta tristeza nos deja sin palabras pero no queremos silencio. Bruno no se murió, a Bruno lo mataron y no aceptamos que se naturalice esta violencia. Exigimos justicia.", concluyó la publicación.