Indignación por el sabor y el olor del agua: desde AySA ratifican que es "absolutamente segura"

“El agua es absolutamente segura en cuanto a que se puede consumir", aseguró Danilo Zanata, Director de plantas y establecimientos de AySA, aunque admitió que "sí tiene este olor y sabor que mucha gente lo identifica con el aceite de oliva”.

Según indicó, el problema se presenta particularmente en el abastecimiento de la planta San Martín, ubicada en el barrio porteño de Palermo, mientras que las de Bernal y Tigre no manifestaron inconvenientes.

Aysa Palermo

Por este motivo, es probable que estos cambios en el gusto y el sabor del agua los perciban los usuarios que vivan en la Ciudad de Buenos Aires desde Avenida Rivadavia hacia el norte y aquellos que residan en partidos como San Isidro, Vicente López, San Martín, Morón y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

“No es la primera vez que pasa este fenómeno - sucedió en 2003 y 2009- pero se está dando con una frecuencia bastante mayor desde octubre del año pasado y desde mediados de agosto se intensificó más”, explicó Zanata.

Según indicó, desde AySa analizaron “el comportamiento de las fuentes de agua, que son el Río Paraná y el Río de la Plata. En el Paraná, desde hace varios meses hay una bajante en el nivel muy grande e histórica y pudimos encontrar que, cuando se da esa situación, tiene mayor influencia la toma del Río de la Plata que está en la zona costera. Eso hace que el agua de peor calidad aumente esos eventos”.

río de la plata

Como principal medida, Zapata informó que se intensificaron los controles del agua que ingresa a la planta y en las distintas etapas del proceso: "Cumplimos con el marco regulatorio en todos los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, salvo en la cuestión del olor”, expresó.

AySA presentó una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente

https://twitter.com/AySA_Oficial/status/1302630756980846595 En respuesta a las consultas recibidas sobre la modificación en el sabor y el olor del agua, informamos que de manera excepcional pueden generarse variaciones en el Río de la Plata que provocan esta situación. pic.twitter.com/DkDMO5KHpt — AySA S.A. (@AySA_Oficial) September 6, 2020

Ante la presencia del fuerte olor y sabor, la empresa decidió presentar una denuncia a la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos contra el Medio Ambiente “para que los organismos de control investiguen y detecten qué está pasando, porque somos los principales damnificados en esta situación”, sostienen desde la empresa.

El Director de plantas y establecimientos de AySA indicó que ya presentaron ante la Fiscalía toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo la investigación. “Esperemos que los organismos de control puedan hacer una investigación y ver si hay algo que esté fuera de norma”, indicó sobre la denuncia.

Según el escrito presentado por la empresa, "se concluyó que el agua de consumo no presenta toxicidad alguna y la misma, si bien tiene un olor y sabor particular, resulta apta para el consumo humano, ello no obsta a señalar que la cuestión que nos ocupa provoca un evidente daño en la imagen pública de Aysa S.A”.

Y agrega: "Se hace necesario solicitar vuestra intervención a fin de que investigue la posibilidad de que exista alguna conducta delictiva que pudiera derivar en hechos como los señalados”.