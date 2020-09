Acuerdo porcino con China: "Tienen que ser contemplados los riesgos sanitarios de las personas y los animales"

Atendiendo a este reclamo, la Cancillería encabezada por Felipe Solá decidió retrasar la firma hasta noviembre en pos de incorporar un capítulo "donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad", informaron desde la cuenta oficial del Ministerio.

En esta linea, además, desde el área ambiental de esa cartera comunicaron la necesidad de realizar una evaluación de triple impacto, ambiental, social y económico antes de la formalización del acuerdo.

"Los riesgos sanitarios, tanto de humanos como de los animales tienen que ser contemplados", aseguró en diálogo con minutouno.com Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y presidenta del Partido Verde.

- ¿Qué están pudiendo hacer desde tu área respecto a las implicancias ambientales y sanitarias que conllevan estas megagranjas?

Nosotros lo que hicimos fue un especial pronunciamiento para que la planificación y la ejecución de las actividades productivas que pueden preverse en el Memorándum sean realizadas con una evaluación ambiental estratégica que mida las tres dimensiones del desarrollo sostenible y ese triple impacto: ambiental, social y económico.

- ¿En qué marco legal o normativo se apoyaron para pedir eso?

Lo enmarcamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas. Argentina ha suscrito y está fuertemente involucrada en ello desde el Poder Ejecutivo, lo mismo por los compromisos asumidos en acuerdos multilaterales.

En particular pusimos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Por esto, nosotros entendemos que previo a la toma de una decisión nacional es necesario que se efectúe esa evaluación ambiental estratégica.

- ¿Qué impactos negativos ambientales consideran?

Hay que tomar en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el sistema productivo y el transporte. También la cuestión de la localización territorial donde se instalarán las granjas. Y que contemple el impacto en la biodiversidad y los bosques nativos. Se plantea ponerlas en provincias del norte como Formosa y Chaco donde ya hay un gran impacto de deforestación, además. Necesitamos tener una mirada muy cuidadosa.

- ¿Respecto a las cuestiones de bioseguridad?

Los riesgos sanitarios, tanto de humanos como de los animales tienen que ser contemplados. Por eso, se trata de unir en un mismo plano de análisis como política pública todos estos aspectos: científicos, tecnológicos, sociales, ecológicos, hídricos, productivos, financieros y los políticos institucionales.

granjas 2.jpeg Por la peste africana, en 2019, en China se mataron 2 millones de cerdos quemándolos vivos en fosas comunes.

- En Brasil se descubrió una nueva cepa de gripe porcina y en Alemania la semana pasada detectaron el primer foco de peste porcina africana, un virus que no se descarta que, por mutaciones, pueda ser infeccioso en humanos. Da la sensación de que los funcionarios toman decisiones desconociendo la palabra de la ciencia.

En medio de la pandemia esto trajo una intranquilidad considerando la situación de altísima vulnerabilidad en la que está China desde el punto de vista ambiental, que determinó la matanza gigantesca de cerdos por la peste porcina africana.

Entonces ellos tratan de sacar esta producción, de exportar sus pasivos ambientales. China está viendo como ocupar nuevos lugares como Sudamérica y Africa, que aparecen como sitios con una vulnerabilidad económica muy fuerte y te diría, también, ya con un nivel de institucionalidad también afectada.

Si vos avanzás en un acuerdo con China vas a meterte con el tema de la soberanía alimentaria, con la producción de alimentos. Y China va ser el principal comprador de Argentina. Para salir de una dependencia no hay que meterse en otra.

granja 4.jpg Alemania registró el primer brote de gripe africana en jabalíes.

- Una de las críticas de la sociedad civil, incluidos sectores académicos, intelectuales, científicos e incluso con pedidos de informe de la Cámara de Diputados, fue el hermetismo en torno al acuerdo.

En ese punto consideramos que es muy importante abrir el proceso a la participación ciudadana porque desde el punto de vista del análisis institucional, que después impacta en lo ambiental, tenemos un orden institucional muy diferente que el de la República Popular China.

Tenemos una Ley nacional que garantiza el Acceso a la Información Publica, y por lo tanto creemos que hay que evitar lo que pueden ser impactos sociales negativos. Cuando alterás la paz social se generan movilizaciones, como las que hemos visto en este último tiempo. El rechazo se basa fundamentalmente en la falta de conocimiento por no haber podido tener acceso a la información. Son situaciones que podrían llegar a generar un proceso de judicialización inminente.

En el caso de México hay denuncias hechas por las consecuencias de la actividad del sector, ya que los principales riesgos estuvieron determinados por las emisiones de metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno y esto generó que intervenga la justicia. Eso genera alteración de la paz social. No podés manejar esto como algo secreto.

Captura de Pantalla 2020-09-16 a la(s) 19.03.58.png Activistas, Actrices Argentina y un colectivo de mujeres intelectuales se oponen al acuerdo.

- Incluso en el Memorándum hay un párrafo sobre la confidencialidad. Se apela a esto como algo legítimo dentro de los pactos comerciales internacionales.

Una de las características salientes del texto es la reiteración sobre el carácter reservado. Y la verdad es que no estamos frente a una situación de guerra, un esquema bélico y de seguridad nacional. La información además fue saliendo de manera fragmentada desde la Cancillería, algo que no contribuyó para nada.

Si la gente siente que está siendo consultada y considerada al menos no teme. Va a expresar su opinión, que va a ser distinta a la de otros, pero aún no siendo vinculante, es necesario que esa opinión sea expresada y escuchada.

- ¿Pudiste hablar con Felipe Sola sobre esto?

Bueno, hablar, mas bien no.

- Respecto a la oposición de los pueblos, en Castilla La Mancha, por ejemplo, han logrado que se frene la creación de una macrogranja en Villanueva de la Jara. Y una de las causas de la protesta era el exceso de uso de agua.

Si, esto de España lo cito como un antecedente muy importante. He hablado con referentes del movimiento Stop Ganadería Industrial, incluso con la médica que hizo el informe de impacto. Cuando fui a buscar antecedentes estaba este caso. Pero España tiene muchas más herramientas para hacer frente a esto, porque entre otras cosas los criaderos son de empresarios españoles.

Acá encima se considera como algo positivo la asociación con los capitales chinos para la instalación de las mega granjas y yo creo que es al revés. Con esto perdés soberanía, la verdad.

El país tiene que se cuidadoso con eso porque yo preferiría que hubiera un apoyo económico a los pequeños productores o medianos para que sean los productos locales los que puedan llevar adelante un aprovisionamiento de esas características. Quizás no tendríamos el mismo volumen en el mismo lapso pero no es un problema, porque si lo que generás es mas trabajo y más desarrollo económico, aún cuando sea menor la escala, el impacto positivo va a ser mayor.

granjas chaco.jpg Chaco, una de las provincias que se mencionaron como posibles candidatas para instalar las fábricas.

- ¿Creés que este modelo productivo en general y el proyecto porcino en particular servirá para combatir la pobreza?

Si lo que queremos es combatir el hambre, que es lo que dijo Jorge Neme básicamente (N de la R. Neme es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales), tenemos que tener en cuenta el aspecto social.

El apostó a la cuestión económica de que la Argentina tiene una necesidad de producir divisas, lo cual es cierto. Agregó que en ese sentido, que el Gobierno está buscando el desarrollo para crecer y superar la linea de la pobreza y que se necesita capturar inversiones para captar trabajo. Es cierto, pero no es cualquier trabajo el que reduce la pobreza. Y esto se ha visto en provincias argentinas donde se han instalado, supongamos, megamineras. ¿Cuál es el beneficio que le ha traído al país y a las propias provincias en relación al volumen de producción que tienen?

Las organizaciones de productores también están en alerta porque están descreídos. Los problemas son de nosotros y las vaquillas son ajenas.

- Entiendo que decís que una cosa es el crecimiento del PBI y otra es la distribución y el desarrollo.

Claro. Es muy cuestionable esto porque también hay que revisar los números. Se barajaban números que van de los 9 millones de toneladas, a las 900 mil después. Después eran 18 mil puestos de trabajo. ¿Son 2 mil o 3 mil millones de dólares? ¿Son inversiones? ¿Cuánto es el volumen de lo negociado? Esas preguntas no están definidas en el Memorándum, porque eso es lo que sigue y por eso hay que estar atentos con los acuerdos que empiezan a forjarse a partir del Memorándum.

Desde el punto de vista de la discusión de la ecológica política, tenés que pensar qué producir, para quién, con qué objetivo, y cómo distribuís eso. Así como está planteado, el modelo apunta a grandes jugadores, por lo tanto eso es concentración. Y no favorece la distribución de la riqueza. El PBI creció en el mundo en los últimos 10, 15 años, como ha crecido el volumen de alimentos. Sin embargo también han crecido las personas que se mueren de hambre.

Que produzcas más no quiere decir que distribuyas de manera justa y equitativa, por lo tanto para garantizar esa distribución, el modelo al que se apueste es muy importante.

- ¿Qué rol puede tomar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en este proyecto?

Mirá, el Ministerio de Ambiente tiene toda la capacidad para intervenir porque es un par. La cancillería pudo haber avanzado desde la Secretaria de comercio internacional con Neme pero la realidad es que Ambiente es un par. Yo no soy un par de Neme e igual me pronuncio. Pero Juan (Cabandié) tiene la posibilidad. Tiene herramientas, desde la Ley General del Ambiente hasta la Ley de Información Pública y de Presupuesto mínimo de cambio climático para poder hacer una intervención sobre esto y exigir la participación que tiene que tener.

- ¿Y el resto de los ministerios?

Hay que pedir la opinión, participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el de Ambiente y de Salud. Porque no estamos hablando sólo de la salud animal. Naciones Unidas ha lanzado la noción Una sola salud, ya que la salud de las personas, de los animales y los ecosistemas están íntimamente relacionadas y una impacta hacia la otra. Estamos en el medio de una crisis zoonótica que no empieza con el coronavirus, porque en los 10 últimos años el 60 por ciento de las enfermedades que padece la humanidad de tipo respiratorio son de origen zoonótico y esto no ha sido desmentido por nadie.

La convocatoria a Una sola salud no puede ser desconocida porque tenemos que generar dolores. Ahí viene la discusión del modelo productivo y ver a qué parte del mundo te querés parecer.

