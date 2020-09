Médicos ofrecieron a padres abandonar a un bebé porque tenía marcas en la piel

"Las marcas de nacimiento no deberían ser escondidas por vergüenza. Tenemos que aceptar que la belleza viene en diferentes formas y maneras, y no tenemos que cambiarla", expresó según el sitio británico The Sun Mariam Petrosyan, la mamá de Artyom.

Mariam, de 26 años, dio a luz a su tercer hijo con su marido, Taron, de 28, en Ereván, la capital de Armenia. Allí los médicos le advirtieron a la pareja que su hijo tendría siempre altas probabilidades de contraer cáncer de piel, y que era posible que jamás abriese sus ojos debido a las marcas y lunares que le cubren la cara.

bebe marca de nacimiento.jpg Artyom tuvo que ser operado apenas nació porque tenía espina bífida

"Fue todo muy confuso. Se lo llevaron para una cirugía de 90 minutos para corregirle la espina y pasaron cinco días de post operatorio hasta que lo pudimos ver de nuevo", relató la mujer.

"Artyom no había abierto los ojos todavía y ellos nos dijeron que quizás nunca lo haría por las marcas. También nos dijeron que no sabían cuánto viviría, y que si queríamos nos podíamos negar a llevarlo a casa porque cuidarlo iba a ser difícil. No los escuchamos", remarcó.

"Mi marido y yo por fin fuimos al cuarto de Artyom. Él lo llamó, y vimos que se movió. Yo lo llamé y abrió los ojos", recordó Mariam.

bebe marca familia.jpg Viral: una pareja de Armenia desafió a los médicos que les ofrecieron dejar a su hijo en el hospital

Los otros dos hijos del matrimonio, Narek, de tres años, y Artur, de dos, simplemente se limitaron a preguntar por qué su nuevo hermanito tenía la cara "manchada con chocolate", pero la explicación de su madre los convenció y desde entonces forjaron una excelente relación con él.

Mariam y Taron buscan que la historia de su hijo se vuelva viral porque "Artyom ayuda a otras personas (con la misma condición a no sentirse solas".