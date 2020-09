Escándalo en Estados Unidos: una famosa ex modelo acusa a Donald Trump de agresión sexual

Dorris, de 24 años en aquella época, aseguró que Trump la besó forzosamente y que abusó de ella “tocándola por todo su cuerpo”, sosteniéndola a la fuerza para impedir que escapara. "Estaba en su agarre y no podía salir de él”, indicó en diálogo con el diario británico The Guardian.

Dorris y Trump.jpg Amy Dorris junto a Trump, su novio Jason Binn y los músicos Puff Daddy y Lenny Kravitz. Foto:The Guardian

"No sé cómo se le llama a eso cuando alguien mete la lengua en la garganta de otro, pero la empujé con los dientes, la empujé. Y creo que pude haberle lastimado la lengua", agregó la ex modelo.

Por medio de sus abogados, Trump negó las acusaciones y dijo que no tuvo ningún comportamiento inapropiado con Dorris.

De acuerdo al medio británico, Dorris les entregó evidencia para apoyar su testimonio, tales como su ticket al US Open y seis fotos que la muestran a ella con el multimillonario varios días en Nueva York. En aquella época, Trump tenía 51 años y estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples.

La ex modelo contó que, junto a su novio de aquel entonces, Jason Binn - fundador de varias revistas de moda - pasaron varios días con Trump en septiembre de 1997 luego de que viajaran a Nueva York por el fin de semana, y que la agresión sexual ocurrió cuando fue al baño, el cual estaba ubicado tras un tabique a metros de donde los invitados l ahora mandatario, estaban viendo el partido en su palco vip.

Dorris y Trump Dorris contó que conoció a Trump durante el US Open en 1997. Foto: The Guardian

“Estaba teniendo problemas con mis lentes de contacto", indicó la mujer, por lo que fue a humedecer las lentillas. Cuando salió del baño,Trump la estaba esperándola afuera. “Primero pensé que quería ir al baño, pero ese no fue el caso, desafortunadamente”. Según reveló la ex modelo, le dijo a Trump “no, por favor detente”, pero a él “no le importó”.

“No importa quien eres, en cualquier momento alguien puede decir que no. No es no. Y eso no funcionó para mí, no fue suficiente”, declaró.

Dorris ahora tiene 48 años y es madre de gemelas. Según indicó, pensó hacer público su caso en el 2016, cuando otras mujeres también hicieron acusaciones similares contra el entonces candidato republicano, sin embargo decidió no hacerlo porque pensó que podría lastimar a su familia en el proceso.

Dorris y Trump.jpg Amy Dorris junto a Donald Trump en el palco VIP del US Open en 1997. Foto: gentileza The Guardian

“Ahora mis hijas van a cumplir 13 años y quiero que sepan que no dejas que nadie te haga algo que tu no quieres" sostuvo. “Prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callada, que le hice frente a alguien que hizo algo inaceptable”.

Al menos 27 mujeres han acusado a Trump de abusos que van desde besos no deseados a una violación en un probador de un centro comercial, denunciada el año por la columnista E. Jean Carroll en un libro.

El mandatario ha negado categóricamente todas esas denuncias, que en su mayoría surgieron durante la campaña electoral de 2016 pero no impidieron su elección como presidente, y durante su mandato no ha dudado en defender a varios hombres acusados de delitos sexuales, incluido el juez que nominó para el Supremo, Brett Kavanaugh.