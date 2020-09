Nicolás Trotta: "No me gusta comparar a los bares con las escuelas"

“Como hicieron los bares, las escuelas también pueden sacar las mesas a la calle”, había expresado Acuña, algo sobre lo que Trotta se diferenció y puso énfasis en la preocupación por la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad insiste con el regreso a clases: habla Nicolás Trotta, Ministro de Educación

Según adelantó en C5N, el lunes mantendrá una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, su par en la Ciudad, Fernán Quirós y la ministra Acuña. “El primer punto es resolver si están dadas las condiciones epidemiológicas de regreso a actividades escolares, ya sea en la escuela, en la vereda o en las plazas. Ese es el punto de diferencia”, indicó y agregó: “Con las 23 provincias acordamos los momentos adecuados de regreso a las escuelas, pero con la Ciudad tenemos esa diferencia que esperamos saldar el lunes”.

Trotta y Acuña El ministro de Educación de, Nicolás Trotta y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. Foto: @trottanico

“Queremos acompañar al Gobierno de la Ciudad”, aseguró Nicolás Trotta en busca de un consenso aunque recordó que “el regreso a las aulas es complejo”. “Yo soy un promotor de volver a las clases presenciales cuando la salud lo permita. Han vuelto en cinco provincias y en tres tuvimos que retroceder”, expresó en referencia a San Juan, Catamarca y Santiago del Estero, mientras que se mantuvieron en Formosa y el pasado lunes se reanudaron en La Pampa.

Y enfatizó en ese sentido que “en los tres casos que se tuvo que retroceder no tuvo nada que ver la escuela con el aumento de circulación (del coronavirus) sino factores externos”.

En cuanto a las comparaciones de la ministra Acuña, Nicolás Trotta fue contundente y expresó: “No me gusta comparar a los bares con las escuelas”.

clases al aire libre Educación: la Ciudad de Buenos Aires quiere volver a clases en espacios públicos desde el 28 de septiembre

“Tenemos que analizar las pertinencias, si la propuesta pedagógica es la adecuada, si es mejor una plaza o las aulas. Tenemos la certeza de que en este momento hay que profundizar las instancias de diálogo, lo que no implica un consenso absoluto, también es saludable para la democracia que haya miradas distintas, pero sí priorizar la mejor respuesta posible para la comunidad educativa en el marco de una pandemia”, dijo de cara a la reunión del lunes.

“Para nosotros es fundamental lo antes que se pueda a las aulas, y eso lo determinan los especialistas del campo epidemiológico según la priorización del cuidado de la salud de todos los chicos”, dijo Totta y ejemplificó que “volver a las escuelas en La Pampa no implicó que no hubiese riesgo sino que minimizamos el riesgo porque el nivel de circulación es muy bajo y aplicamos todos los protocolos. Si falta el elemento del bajo nivel de circulación podemos generar un riesgo no solo a los alumnos sino a los docentes y sus familias”.

“Vamos a trabajar con el Gobierno de la Ciudad para buscar el mejor camino posible a partir del diálogo”, finalizó sobre el tema e insistió: “Soy promotor de que vuelvan las clases así quede una semana del año”.