Coronavirus: la escatológica explicación de un alcalde sobre por qué hay que usar tapaboca

En el escatológico video, el alcalde comparó el uso de tapabocas con el de la ropa para evitar mojarse en caso de ser "meado" por otra persona.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima. Yo termino todo mojado de orín, pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, me alcanzó a mojar pero no estoy así empapando, pero si la otra persona también se pone pantalón yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado. Por eso hay que usa tapabocas todo el mundo”, expresa el Alcalde en el video.

alcalde cartagena tapabocas El video del alcalde de Cartagena sobre el coronavirus es furor en las redes

Tras la difusión del video, Dau Chamatt contó por qué utilizó esa comparación para generar conciencia sobre el coronavirus en la sociedad colombiana: “Hay veces que con humor las cosas también se entienden y yo hago lo que sea necesario por evitar contagios y muertes por Covid”, afirmó en una entrevista con RCN Radio.

“En Cartagena han sido muy cumplidos con el uso del tapabocas, pero todavía se ven casos de personas sin tapabocas. Esto lo vi en Internet, y me pareció algo de humor, pero así les entra el mensaje”,agregó al respecto de su video.

El alcalde también se refirió a la reapertura de actividades y sectores como el turismo y expresó su preocupación ante un potencial rebrote en Cartagena: “No hay medida que sobre para que la gente tenga el cuidado del caso. Y ahora, con la reapertura, hay mayor riesgo de un rebrote y a mí me asusta bastante que haya un rebrote significativo. Por eso todo mensaje que yo pueda mandar para que la gente se cuide vale la pena”, sostuvo.