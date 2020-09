Conmoción en Mendoza: cremaron por error a otra persona

La muerte del hombre se produjo entre el 26 y el 30 de julio y hasta el momento los familiares no pudieron dar con los restos de su ser querido.

“Estamos esperando que nos den una respuesta de cómo y de qué falleció. Que por lo menos nos entreguen las cenizas y sepamos que es mi abuelo. Esperamos que el hospital responda”, expresó Fabián Flores, nieto del hombre fallecido en Mendoza.

“Dicen que la documentación está pendiente para entregar pero es mentira, no nos entregan nada y no nos dieron ninguna respuesta”, agregó en diálogo con C5N.

Mario Flores, hijo del hombre mostró su enojo para con las autoridades del Hospital “Hace dos meses que no sabemos qué pasó. Y lo cremaron sin permiso, eso es lo que más bronca me da”.

Fabián agregó que “el abogado mandó un escrito el 10 de agosto y hasta el día de la fecha no hay respuestas. No sé qué acciones van a tomar los abogados pero algo hay que hacer. No queremos que esto le vuelva a pasar a nadie e imaginamos que casos como este debe haber un montón y pocos van a salir a la luz”.

Según informaron en Cadena 3, los familiares de Ítalo Molina -el hombre que supuestamente había fallecido pero estaba vivo -, también presentarán una demanda por daños y perjuicios, debido a que velaron dos veces su ser querido.

Tras el primer velorio, cremaron el cuerpo y enviaron las cenizas al cementerio Los Andes Memorial. A los tres días les avisaron que el abuelo estaba vivo.

Molina murió finalmente el 3 de agosto y lo velaron por segunda vez.