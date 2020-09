La reveladora frase que le dijo el "Tata" Martino a Lionel Messi cuando dirigía al Barcelona

En ese marco, revelaron que el entrenador argentino le reconoció a Lionel Messi su poder para desplazarlo del cargo con sólo un llamado al presidente del club.

"El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", reveló Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del Barcelona en una charla con el diario El País.

Martino llegó a Barcelona esa temporada después de consagrarse campeón en Newell's y sólo pudo alcanzar la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, favorecido por el gol de visitante.

El "Tata" luego dirigió a Messi en la Selección argentina entre agosto de 2014 y junio de 2016, período en el que juntos alcanzaron dos finales de Copa América (2015 y 2016) y ambas las perdieron con Chile.

Finalmente, sobre Messi, Zubizarreta dejó una particular visión: "No ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero y tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra sí mismo".