Un pastor evangélico golpeó a su esposa en una transmisión en vivo: "Hacé las cosas bien"

Araujo se paró de su silla y golpea a la mujer de tal forma que la cámara se mueve. Incluso en el mismo momento le pide que coloque la cámara de forma correcta y le dice: "Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!".

Pastor agrede esposa

Luego de eso, el pastor de la iglesia "Dios es Amor" comenzó la transmisión diciendo: "Acepten la paz del Señor". Sin embargo, ya era demasiado tarde, y el video se había viralizado a través de las redes sociales, lo que lo obligó a mandar un mensaje de disculpa.

"Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema", dijo con la esposa a su lado.

Y concluyó: "Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo".