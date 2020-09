Nicolas Kreplak: "creo que cerca de fin de año va a haber unas cuantas vacunas listas"

Con respecto a los casos el funcionario bonaerense manifestó que: "En agosto tuvimos un aumento del 20% en la cantidad de casos y se asocia temporalmente a las marchas y las flexibilizaciones".

Kreplak hizo mucho hincapié en la importancia de no realizar reuniones sociales, especialmente por el día de la primavera: "Le pedimos a la gente que hoy no se junte directamente, no que se junte con responsabilidad".

Sobre la posibilidad de más aperturas, principalmente, en el gran Buenos Aires, dijo: "Estamos ante un descenso de casos, en unos días más podríamos empezar a abrir".

"En el AMBA hay un descenso muy leve pero tenemos que seguir para confirmar la tendencia", remarcó Kreplak en diálogo con Futurock.

El viceministro de Salud bonaerense dio su opinión sobre los cuidados y los métodos de prevención: "Hay un 50% de la población que se cuida muchísimo, y cuida también a aquellos que no son solidarios con los demás".

Sobre el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, Nicolás Kreplak dijo: "creo que cerca de fin de año va a haber unas cuantas vacunas listas. Esperamos para diciembre o enero estar vacunando, si digo abril sé que no le erro, pero creo que va a estar antes".