Robertito Funes tras el ataque: "Me sentí muy vulnerable"

EL DOLOR DE ROBERTITO TRAS LA AGRESIÓN



"Lo que más me indignó fue que el hombre estaba sin barbijo y cada vez que abría la boca escupía todo a su alrededor. No se qué le pasa por su vida para ir a atacar a periodistas de esta manera", expresó @robertofunesu en #ElDiario

Tras volver a ver el ataque en las imágenes de archivo de C5N, un quebrado Robertito las calificó como "un poco vergonzantes". Luego intentó reponerse y explicó: "Me venía aguantando pero es la correlación de muchas situaciones que uno ve en lo medios".

"Me hizo entrar porque me dijo 'quiero mandarte un saludo'. Me siento con bronca conmigo mismo porque la tendría que haber visto, pero no fue así. Se iba y volvía y no se acababa más", recordó el cronista de C5N sobre el hombre que ni si quiera respetó el uso de tapabocas por el coronavirus. Entonces agregó respecto a los antecedentes del atacante con el canal: "Lo goolgié un poco y parece que es un acosador serial de móviles. Yo no sé qué pasa en su vida".

"No digo en desmedro de la profesión, pero cuando estas en la calle y hay gente que viene de buena manera o de mala, decís 'está bien'", siguió Funes desde el piso de C5N. Luego volvió a explicar por qué se había emocionado en el estudio del canal: "En el transcurso del móvil mantuve la templanza y me fue bajando durante la tarde el shock que viví".

En ese sentido, reflexionó: "Evidentemente no estoy preparado para esta situación. Me sentí muy vulnerable. Ojalá que sirva que para que todos los periodistas no volvamos a pasar esto, porque no corresponde".

"Cuando le escucho decir 'puto', 'te metes el micrófono por ahí', a mi no me ofende pero sí que lo diga públicamente. Estamos en el siglo 21 y no puede ser que se diga tan livianamente. Si tenía un palo me lo tiraba por la cara", advirtió sobre el episodio por el Día de la Primavera y luego contó que también se sintió movilizado por el ataque el hombre sin barbijo mientras que uno de sus hermanos se encuentra en estado delicado por el coronavirus.