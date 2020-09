Denuncian en Argentina a Donald Trump y a Estados Unidos por violar los derechos humanos

La acusación la realizó un ciudadano guatemalteco nacionalizado argentino, que apuntó contra el mandatario republicano por la muerte de su madre y su tía en Los Ángeles, y lo responsabilizó por la falta de acción del Gobierno durante la crisis sanitaria.

El juez federal Luis Rodríguez está a cargo de la causa N° 6.363/20 que se tramita en el juzgado federal N° 9 del fuero Criminal y Correccional, tras la denuncia por el delito de lesa humanidad denominado “genocidio de comisión por omisión”, radicada por Rafael Vásquez Rivera, de 51 años, quien considera culpables a los Estados Unidos y a Donald Trump por no tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

donald trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue denunciado en la Argentina.

“Las medidas no se tomaron en tiempo y forma, y a nivel cronológico se puede demostrar cómo quedó en situación de despojo todo el pueblo norteamericano y en consecuencia la comunidad internacional, provocando que contraiga la enfermedad cualquiera de los connacionales, como ocurrió conmigo, mi madre y mi tía, quienes resultaron víctimas fatales”, señaló Vásquez Rivera en un escrito.

Patrocinado en Argentina por la abogada Camila Chiara Iacono, Vásquez Rivera busca que la Justicia de nuestro país sea la que determine la responsabilidad penal por las muertes de sus familiares. “Nuestra finalidad es poder sentar un precedente para las víctimas del coronavirus que fueron casos importados, y que se investiguen estas actuaciones omisivas por parte de los gobiernos y que estas mismas no queden impunes”, detalló su abogada.

Otros de los elementos que piden tener en cuenta se remonta al 31 de marzo de este año. “Estados Unidos por el mal manejo de sus protocolos no solo había casi colapsado su sistema, sino que superó al resto de los países en la cantidad de víctimas por el Covid-19, convirtiéndose así en el nuevo centro de la pandemia”, manifestaron.

El sustento jurídico de la denuncia presentada en Argentina es el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional donde se incorporan los tratados internacionales, la ley 25.390 que aprueba el Estatuto de Roma, y los artículos 6 inc. b) y c), 7, el 28 y el 30 del mismo Estatuto. También se agarra del art. 8-1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“Todo el plexo de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, son delitos que trascienden las fronteras y tornan inaplicable el principio de territorialidad de la ley penal, ya que son verdaderos delitos culposos de Lesa Humanidad, porqué derivan del incumplimiento mismo de los protocolos, permitiendo la muerte y/o daño a la salud permanente del Ser Humano”, argumentaron los denunciantes.