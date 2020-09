Crudo relato de una enfermera de Orán: "Somos los más olvidados del país"

“Estamos saturados lamentablemente no tenemos recursos humanos, no tenemos terapistas ni clínicos porque la planta no se renueva, nos quedamos en el tiempo”, contó Ramona, quien hace 41 años trabaja en servicio de guardia del Hospital de Orán.

“El hospital tiene 40 años y jamás se le dio una renovación de infraestructura ni se cubren las plantas de enfermeros, médicos, mucamas, morgueros. Estamos prácticamente en una situación crítica”, agregó.

La situación salarial empeora la realidad: “Estamos en situación de monotributo y cada enfermero gana 13 mil pesos con jornadas de 40 horas semanales sin recursos como ART o seguro de vida”, detalló.

“No tenemos absolutamente nada, somos los más olvidados del país, es una situación caótica. No estamos en la orilla, estamos en el fondo, en un derrumbe social y de salud. Lamentablemente sin los insumos necesarios”, expresó la trabajadora de salud.

ramona enfermera de oran

En ese marco, se refirió a la represión que padecieron los enfermeros en el día de ayer en la puerta de la Legislatura porteña: “Las imágenes de ayer son repudiables, los enfermeros estamos pagando un precio muy caro. Hemos perdido policías, gendarmes, bomberos. Somos un equipo de salud, por qué golpearnos tanto”.

Para Ramona, “si para enfermería la situación va a ser calamitosa porque nosotros los que ayudamos al médico, el médico no puede estar solo. Cuando un paciente hace un paro el médico levanta la vista y el enfermero ya sabe si tiene que preparar adrenalina o gluconato de calcio, porque con la mirada del terapista nosotros ya entendemos qué vamos a hacer”.

“Si un enfermero hace paro, se va a parar el mundo y ahí no va a haber quienes los atiendan”, remarcó. “No se olviden que somos los que hacemos la limpieza, cambiamos el suero, los que damos todo por la vida y el nexo directo con los médicos. Si nos golpean y nos maltratan, ¿quiénes le van a servir al pueblo?”

Fuerte denuncia contra el Gobernador por falta de insumos

Embed

Según indicó la mujer, desde el Ministro de Salud de la Nación se hizo el envío de respiradores e insumos destinados a las localidades más colapsadas de Salta, como lo es Orán. Sin embargo, al no contar con una pista de aterrizaje, el avión aterrizó en Salta capital “y el gobernador en vez de enviarlos se los quedó”.

“No tenemos la ayuda del gobierno de la provincia que nos tenía que mandar los insumos para Tartagal y Orán. No eran para la ciudad de Salta”, denunció Ramona.

“La instrumentación no se cambió desde hace 40 años. Necesitamos mano de obra, que un médico no tenga que estar siete días seguidos de guardia. Nosotros nos compramos nuestro uniforme, lapicera, oxímetro, un médico compró los termómetros digitales porque teníamos los de mercurio que se ponían en la axila”, detalló sobre la falta de elementos y de personal de salud.

“Estamos explotados, mi compañera gana 16 mil pesos más lo que le saca la AFIP y le quedan 13 mil. Hace muchísimos años que la planta permanente desapareció. Somos un departamento primordial en la provincia de Salta y no somos mirados como tal, tendríamos que tener todo”.

El mensaje para Alberto Fernández

“Quisiera hablar con el Presidente para decirle, con todo el cariño, ‘usted no sabe cómo muere un paciente de Covid cuando no tiene oxígeno’. Se desespera, empieza a manotear porque le falta el aire, les duele el pulmón y quedan duros. Cuando se muere van a una bolsa negra y no lo ven mas los familiares, o los entregan en polvo o en cajones apilados en el cementerio”, contó con crudeza.

Y le habló directamente a Alberto Fernández: “Señor Presidente, comuníquese con esta mujer que le va a contar todo lo que sucede en el norte argentino en materia de educación, salud y justicia. Quiero hacer justicia por mi pueblo porque tal vez pronto me voy a morir y no quiero haber trabajado 41 años sin tener una respuesta”, expresó Ramona.