Fernán Quirós: "Si los contagios siguen bajando vamos a poder ampliar aperturas a lugares cerrados"

"A partir de los primeros días de septiembre la curva epidémica tuvo un descenso lento pero sistemático que llega veinte días y pico", sostuvo el ministro de Salud porteño durante una conferencia de prensa, y señaló que, si esa tendencia se mantiene, esta semana "probablemente estemos hablando de un descenso definitivo" en la jurisdicción.

"Si eso se confirma probablemente nos llevará a una cantidad de casos que no van a desaparecer, pero serán menor a lo que veníamos teniendo", remarcó el ministro.

Y sumó: "No vamos a terminar con esta epidemia ahora pero necesitamos llevar la cantidad de casos a un valor menor, que enferme a menos gente y nos permita aislar más precisamente para poder ir retomando las actividades con protocolos hasta tener una solución definitiva".

En ese sentido, señaló que la Ciudad “evitó el peor escenario” del coronavirus. "El peor escenario para esta pandemia hubiera sido que el sistema de salud no tuviera la oportunidad de atender humanamente, con dignidad y profesionalidad a todas las personas que se hayan enfermado. Ese escenario me parece que ya no se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires y hay bastante garantía de eso", informó.

Sin embargo señaló que: "No ha terminado nada, hay que seguir cuidándose, no tienen que haber encuentros en lugares cerrados, hay que usar barbijos, distanciamiento social", pidió Quirós a la ciudadanía.

Embed [AHORA] Brindamos la última información sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/InTFovc2KV — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) September 23, 2020

Respecto a la ocupación de camas, el funcionario informó que "hay una ocupación del 54% de las terapias intensivas del sector público, el sector privado ha descomprimido y está al 70% de la ocupación, con lo cual creo que ese punto que hubiera sido desalentador probablemente ya no vaya a ocurrir en la Ciudad".

Luego, Quirós fue consultado por los incidentes durante la manifestación de un grupo de enfermeros frente a la Legislatura porteña donde algunos de ellos resultaron heridos tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad y consignó: "La imagen que vi me dio mucho dolor".

Aunque aclaró que el hecho está siendo investigado, contó: "Inicialmente fue un grupo de enfermeros y enfermeras a entregar un petitorio que se recibió en la Legislatura y luego un segundo grupo forzó y pretendió entrar y ocurrieron los empujones y las situaciones de tensión que vimos todos".

"Vamos a seguir dialogando y trabajando en cómo mejorar y qué es lo que ellos sostienen y pretenden y qué es lo que nosotros consideramos es lo más apropiado", aclaró Quirós y sostuvo que desde la Ciudad aspiran a que "los trabajadores de la salud estén bien, sean respetados y reconocidos, sientan que lo que hacen es valorado en todos los sentidos, sientan un espacio laboral apropiado y pongan el foco en cuidar a la gente".