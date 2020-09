El cruce de Robertito Funes Ugarte con el hombre que lo agredió al aire en C5N

“Estoy avergonzado, tengo gente que amo y la perjudiqué sin querer”, expresó Bussolini al aire en Buenos vecinos y se excusó: “Soy un tipo así, un personaje, me dedico a las relaciones públicas, canto, bailo… En nuestro negocio el slogan es ‘nadie se queda sin comer’. Le di de morfar a la policía, a los bomberos…”.

“A ver si me da el alma para poder respirar, porque estoy tan angustiado por haberte lastimado Roberto”, dijo el hombre.” Al final tenemos que ser un país hermoso, sacar lo mejor de cada uno, tenemos un país lleno de oro y estamos peleándonos entre nosotros”, agregó.

“Me da vergüenza, soy un tipo… fue horrible… googleame vas a ver como es mi perfil, soy un tipo que levanta los papeles del suelo y los tira a la basura”, continuó argumentando Bussolini al tiempo que sostenía que su pedido de disculpas era “de corazón”.

Por su parte, Robertito Funes Ugarte le respondió: “Acepto las disculpas a diego, vi el video y lo escucho con sinceridad”.

El periodista de C5N contó en Radio 10 que una de las hijas de Bussolini incluso le envió un mensaje privado de forma “muy amorosa y educada”: “Los insultos y las agresiones no le hacen bien a nadie, si estás de un lado o del otro. Lo dijo recién Diego, no me meto con nadie ni trato de imponer mi pensamiento”.

Sobre el momento que le tocó vivir en Palermo, mientras realizaba un móvil por el día de la primavera, Robertito expresó: “Me quedé muy sorprendido y me parece que es muy triste que se vea esto en televisión, y en todos lados, sea en el ámbito público o privado”.

En ese sentido, Bussolini se mostró arrepentido por lo sucedido. “Le pido perdón a la familia (de Roberto) nunca en mi vida me pasó esto”, dijo y agregó: “Ojalá podamos tomarnos un café y decirte esto a los ojos”.

Tras insistir con sus pedidos de disculpas, desmintió ser simpatizante del ex presidente Mauricio Macri, aseguró que no asistirá a la marcha anticuarentena programada para el sábado y pidió “apoyar al Gobierno” de Alberto Fernández: “Vamos juntos a unirnos sin grietas”.

El video del momento de la agresión