Prueban con éxito un producto sanitizante para el transporte público

Personal del ANLIS Malbrán y de Trenes Argentinos limpió y desinfectó los trenes que circulan diariamente atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que todavía concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus en Argentina.

Las pruebas comenzaron el 10 de septiembre y desde entonces se registraron resultados positivos en cuanto a la acción y duración del producto en las distintas superficies de las unidades de la línea Roca.

Con el éxito de esta experiencia en Transporte ya piensan en ampliar su utilización a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio: para el uso aerocomercial se comenzó a planificar la prueba correspondiente de otro tipo de fórmula de similares características.

El ministro Mario Meoni sostuvo que "las pruebas realizadas dieron buenos resultados", lo que permitirá "incorporar este tipo de producto al protocolo de desinfección en las diferentes modalidades de transporte público de pasajeros".

Las pruebas consistieron en aplicar en las formaciones de Trenes Argentinos el desinfectante de superficies BIOPLAN 250H al 1% (solución acuosa) utilizando pulverizadores manuales.

placas

A diferencia del hipoclorito, la fórmula testeada es menos agresiva, no irritante en concentración de uso, no es corrosiva y, por lo tanto, no afecta la electrónica de la cabina, no requiere un lavado con desengrasante y no es tóxico para seres humanos, en las dosis recomendadas.

Además, a diferencia del hipoclorito no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable. También presenta una estabilidad de 2 años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación.

Lo más importante: es altamente eficiente a baja de dosis de uso y tiempos cortos de contacto; tiene un óptimo nivel de penetración y efecto residual.