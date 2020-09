Luis Suárez fue consultado por un supuesto llamado de San Lorenzo: qué respondió

Desde entonces, surgieron rumores sobre el futuro del uruguayo: desde una propuesta de Juventus hasta un supuesto llamado de Marcelo Tinelli para que jugara en San Lorenzo. Es que en 2019, el jugador había confesado que desde chico seguía los pasos del club azulgrana.

Es por esto que en medio de la conferencia, Suárez no pudo evitar la sonrisa al ser consultado sobre los rumores y respondió con una sorpresiva frase.

“De San Lorenzo no me llegó nada. Lo vi en su momento, cuando se dijo todo lo vi, me dijeron. Pero expresamente no me llegó nada, así que una lástima...”, respondió entre risas a TyC Sports.

https://twitter.com/ChinoNazz/status/1309092542227546124 #Suárez se despidió del Barça para jugar en el Atlético Madrid. ¿Recibió un llamado de su querido #SanLorenzo? Mirá lo que me contestó en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/XZ1e6YH7BF — Chino Nazziconi (@ChinoNazz) September 24, 2020

Hace un año, en una entrevista con Fox Sports, Suárez había reconocido su cariño por el club del Bajo Flores: “Siempre dije desde chico que agarré la época en la que San Lorenzo ganaba todo. Estaba el Beto Acosta, Bernardo Romeo, Romagnoli, Pipa Estévez, me veía toda esa generación cuando era chico y era lo que me gustaba. Desde Uruguay miraba a San Lorenzo y me gustaba mucho. Imitaba al Beto Acosta mucho. Lo mirábamos mucho".

Además, Luis Suárez aseguró que no recibió recomendaciones de Lionel Messi, con quien mantiene una gran amistad: “Con Leo nos conocemos bastante, sabe lo que pienso yo y yo sé lo que piensa él y, somos bastante grades para estar dándonos consejos”