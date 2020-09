Habló el organizador de Pinar de Rocha tras la suspensión de la reapertura y culpó a "la grieta"

"El espacio que íbamos a abrir era un parque al aire libre, con ingreso directo de la gente y con apertura en la calle", sostuvo Romero y dijo que el parque "iba a estar habilitado para 150 personas, no para un baile". "En todo momento aclaramos que era un bar con protocolo", insistió.

Desde las cuentas oficiales del boliche en las redes sociales, el miércoles se anunció la reapertura del local con “protocolo” y “asistencia con reserva”: “Cuando nos enteramos que se abrían los bares, nos adaptamos a las condiciones de cualquier bar de Recoleta o de Palermo”, aseguró Romero -que administra los días lunes- y lamentó que “los medios, antes de informase, lo comunicaran sin preguntar y que por ese revuelo la municipalidad haya decidido suspender la reapertura".

pinar de rocha tapa.jpg

En esta línea expresó "la tristeza" que hay entre los trabajadores del boliche y remarcó: "Tenemos que suspender la apertura por un error de interpretación y por una equivocación en redes, porque la gente creyó que era un baile", y detalló: "Íbamos a abrir la parte al aire libre como un bar, Pinar Park, porque estamos habilitados como bar. Teníamos un DJ, una figura que es animador del espacio, mesas de no más de cuatro personas separadas con una distancia de dos metros entre sí, siempre con reserva previa y sin poder bailar".

"En Ramos Mejía los bares están abiertos, pero en La Matanza no se puede. En Morón hay mesas afuera con música... Promocioné en el flyer a Hernán Caire y los Djs, pero no como un baile. La municipalidad no nos dejó abrir por el escándalo que se generó en las redes sociales", señaló en Por si las moscas.

Para finalizar en cuanto a las consecuencias de la pandemia Romero reflexionó que "esto no fue bueno para nadie, no midió bandera, razas ni rubros". "Si no fuera Pinar de Rocha nadie hubiese dicho nada. No es que hay una campaña pero es conocido como baile. En Nordelta volvieron a abrir en la bahía en la parte de afuera con DJ y todo, pero nadie le dijo nada", denunció.

"Muchos artistas se pusieron contentos con la reapertura y me felicitó porque nosotros somos muchos trabajando de forma seria y generando trabajo. Es una mínima lucecita para el artista porque se podía traer al menos un solista a hacer un acústico en el escenario al aire libre. Todos necesitamos trabajar", concluyó.

Al ser consultado por último sobre la posibilidad de que la polémica haya quedado en medio de "la grieta", adaptó una frase final de la película "Pelotón" y mencionó: "¿Saben por qué Argentina no sale adelante? Porque Argentina no puede ganarle a Argentina. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera".