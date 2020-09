La Tierra podría tener una segunda Luna a fin de año

La "miniluna" en cuestión bien podría ser un asteroide que se convertirá en el segundo satélite natural de nuestro planeta, pero también podría tratarse de un pedazo de chatarra espacial que flota en el éter desde la década de 1960 y recién ahora se acerca a la Tierra por sus propios medios, informó la CNN.

"Sospecho que el objeto 2020 SO recién descubierto puede ser un viejo cohete propulsor porque sigue una órbita alrededor del Sol que es extremadamente similar a la de la Tierra, casi circular, en el mismo plano y apenas más lejos (que nuestro mundo) en su punto más alejado del Sol", reñaló el Doctor Paul Chodas, director del Centro para el Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

El 2020 SO llegará a estar a "apenas" 43.452 kilómetros de la Tierra (27.000 millas), y Chodas intentó hacer el camino inverso para descubrir en qué momento puede haber salido despedido de nuestro planeta, en caso de que haya sido así.

"Es poco probable que un asteroide haya evolucionado hacia una órbita así, pero no es imposible", aclaró el científico. Su teoría es que 2020 SO es el cohete propulsor del Surveyor 2, la misión no tripulada de la NASA que despegó de Cabo Kennedy, Florida, el 20 de septiembre de 1966.

De confirmarse la teoría de Chodas será la segunda vez que la Tierra se adjudica una segunda Luna cortesía de sus andanzas siderales de la Guerra Fría: en 2002 un pedazo de chatarra espacial de la misión de la NASA Apolo 12 (de 1969) apareció en forma de "satélite" alrededor de nuestro planeta.