Australia: una pareja pagó medio millón de dólares por una casa y las termitas se la devoraron

Los protagonistas de esta historia son Shaun y Sarah Sarson que compraron la hermosa vivienda en la zona de Gold Coast, en Australia. Destinaron 660.000 dólares australianos, el equivalente a poco más de US$ 480.000, pero a menos de un año de mudarse con sus dos hijos, de 2 y 3 años, se dieron cuenta de que en realidad la casa “no les pertenecía” a ellos.

En un principio, la pareja había realizado lo correcto. Antes de comprar la casa, encargó una inspección de plagas, cuyo diagnóstico fue que no había evidencia visible de actividad o daño causado por termitas. Pero apenas tres meses después, Sarah fue a enchufar el cargador de su teléfono móvil y descubrió que de la toma del baño salían miles de termitas.

Millions of termites found in walls of couple's new home | A Current Affair