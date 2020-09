MuriÃ³ uno de los residentes del geriÃ¡trico de LanÃºs que ocultÃ³ casos de coronavirus

"Mi tío Carlos Moreno falleció este sábado a raíz de un accidente cerebrovascular. Él nunca había sufrido uno, estaba mal porque tuvo coronavirus y quedó con las secuelas. Luego, empeoró. Desde el instituto nunca informaron nada", aseguró a medios locales Melina, su sobrina.

"Le hicieron abandono de persona, lo tenían encerrado acá desde abril. Todos los abuelos estaban atados, encerrados, no los cambiaban, les daban comida podrida. Los medicaba una persona que no era médica, los tenían todo el día dopados. Ellos son los responsables de la muerte de mi tío", agregó.

Lanús: Clausuraron el geriátrico del horror

Este viernes, unos 14 ancianos alojados en ese geriátrico fueron trasladados a otro establecimiento a raíz de las denuncias por malos tratos hacia los pacientes y por ocultar a sus familiares que se registraron varios casos de coronavirus.

Un equipo sanitario de la Secretaria de Salud de Lanús se presentó en el geriático, ubicado en Basavilbaso al 2000, de Lanús Este, con el objetivo de evaluar las condiciones sanitarias de cada paciente, tras lo cual se dispuso su traslado a otro establecimiento.

Familiares de los ancianos denunciaron que los propietarios del establecimiento "maltrataban a los pacientes, no los alimentaban adecuadamente, y no les notificaron que hubo varios casos positivos". Agregaron que los internados eran sobremedicados, no se los higienizaba correctamente por las noches, se los encerraba, y agregaron que no había medidas sanitarias para prevenir el coronavirus, ni alcohol en gel, ni paño con lavandina para que las visitas utilicen.