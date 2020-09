Medio centenar de "rastreadores de vínculos": la fórmula para contener los casos en Mendoza

"Este método cuenta con un grupo de una 50 personas, de 22 a 40 años, y trabajan en un área especial del municipio ya que estos operadores están capacitados en el abordaje de la problemática" que implica la pandemia de coronavirus y el rastreo de casos, dijo en diálogo con Télam el coordinador del Sistema de Rastreadores de Vínculos de coronavirus de San Rafael, Javier Marino.

El mecanismo es así: un equipo principal recibe los resultados de los casos positivos y negativos del laboratorio, estos datos son derivados al equipo de operadores que se encarga de llamar al contacto único positivo y este a su vez ofrece sus contactos estrechos a los operadores para que puedan comunicarse e ir siguiendo la situación sanitaria de esas personas.

Según se aclaró, no se trata de una tarea de espionaje, ya que las relaciones personales incluyen vínculos conocidos pero también puede haber contactos no revelados, de manera que la identidad de la persona contagiada no es divulgada.

En ese sentido, el responsable del programa resaltó que "este equipo no es un órgano de castigo sino de comunicación y contención", al tiempo que agregó: "Nuestros rastreadores tienen un diálogo amable con las personas a través de una línea 0800 y de Whatsapp con los posibles contactos estrechos, siempre cuidando la identidad de las personas".

Los operadores provienen de sectores con experiencia en la asistencia social del municipio de San Rafael, algunos de ellos son profesores de educación física, personal del área de la Juventud y de Turismo.

El Programa se lanzó la semana pasada y contó con la presencia del intendente de esa localidad, Emir Félix, quien en esa oportunidad explicó los detalles de este mecanismo de rastreo y contención de los casos positivos.

"Con todas estas acciones, lo que buscamos es moderar la curva, oxigenar el sistema sanitario y palear las consecuencias negativas que la pandemia ha causado en nuestra economía", sostuvo Félix.

Esta acción, contaron los responsables del Programa, tiene como fin principal la contención en esta etapa de pandemia, por lo que se toma con mucha seriedad el cuidado de las identidades de los casos positivos y vínculos estrechos que hasta el momento despertó buena recepción entre los ciudadanos.

"Los rastreadores no llaman solo a los contactos estrechos, sino también se comunican con su lugar de trabajo y, en caso que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad, se les hace asistencia social con bolsones de alimentos, bolsas de residuos y medicamentos para que mantenga su etapa de aislamiento", explicó Marino.

El seguimiento de los casos positivos y sus nexos se realiza mediante de las redes sociales, vía telefónica y de manera territorial, en el caso de las personas que no tienen conectividad. Este método ya se probó y resultó exitoso en países como Alemania e Italia y hace poco España comenzó a implementarla.

"El telefonista líder tiene el caso positivos cuya identidad queda reservada y entrega la información de los nexos a los rastreadores, que son quienes buscan a través de redes sociales datos telefónicos, posibles de vínculos laborales, familiares o sociales", explicó por su parte el senador provincial por el Frente de Todos, Samuel Barcudi, que además es coordinador del Observatorio de Covid-19 de la zona sur de Mendoza.

El trabajo de los rastreadores se complementa con el Observatorio, lugar en que se confecciona el mapa de contagios, nexos y contactos estrechos.

"Con esto también buscamos contener a las personas en lo laboral y se le pide a su lugar de trabajo que aplique el protocolo correspondiente para evitar más contagios", concluyó el legislador.

Desde el comienzo del programa y a través de un seguimiento territorial de los casos se cubrió, hasta el día de hoy, más del 90% de comunicación y asistencia a los contactos estrechos y se espera en los próximos días tener los primeros resultados, contaron desde la localidad de San Rafael, ubicado a unos 320 kilómetros de la ciudad de Mendoza.