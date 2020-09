Se viraliza la publicidad de una polémica abogada: mezcla de Paquita Salas con Better Call Saul

https://twitter.com/estebanrafele/status/1310230946503852032 Rápido, dejá lo que estás haciendo y mirá la publicidad de tu futura abogada. pic.twitter.com/nG9fT6iMl1 — esteban rafele (@estebanrafele) September 27, 2020

Filomena nació en San Juan pero fue a estudiar derecho a la provincia de Mendoza. Se dedica al derecho penal y ya dio entrevistas hablando de su vida personal donde contó sus orígenes y su lucha contra la obesidad: “Llegué a pesar 120 kilos. Fui mamá y desarrolle todas las enfermedades posibles que surgen a partir de un embarazo en riesgo. Un día jugando a la pelota con mi hijo, no pude respirar más y me caí, en ese momento mi hijo de 3 años me preguntó `¿mamá te vas a morir?´, inmediatamente pensé `por él tengo que cambiar. Luego se sometió a una operación gástrica que la llevó a perder más de 60 kilos: “Me sacaron una persona de encima, y me convertí en una alguien muy diferente. Ahora estoy más segura de mí y esa seguridad la plasmo en mi trabajo", expresó la letrada.