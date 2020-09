Ciudad: clausuraron un bar por una fiesta con 118 personas

fiesta clandestina palermo 3 Ciudad: clausuraron un bar por infringir normas del aislamiento por el coronavirus - @MPFCABA

Durante la semana pasada, los responsables del local invitaban a celebrar el cambio de estación: “25 y 26 de septiembre festejamos el Día de la Primavera. Abrimos nuestro parque. Llegó el primer finde. Los esperamos desde las 18 horas con happy hours hasta las 20.30 horas. A las 20 horas DJ’s en vivo, pantalla, barras, vereda. Los esperamos en la calle Fitz Roy 1655, Palermo Hollywood”.

fiesta clandestina palermo 2 Ciudad: clausuraron un bar por infringir normas del aislamiento por el coronavirus - @MPFCABA

En la misma invitación, solicitaban: “Seamos responsables y sigamos cuidándonos. Por eso pedimos que traigan su alcohol (nosotros igual ponemos en las mesas), ingresen con barbijo y sigan las normas que les brindará el personal”. Sin embargo, ellos fueron los primeros en incumplir las medidas de resguardo contra el coronavirus.

Famous.loungebar 25 Y 26/9 FESTEJAMOS EL DIA DE LA PRIMAVERA Abrimos nuestro Parque!!!Llegó el primer finde! pLos esperamos desde... Posted by Famous.loungebar on Wednesday, September 23, 2020

Fue así como agentes de la Comisaría 14B de la Ciudad fueron al local de la calle Fitz Roy, en Palermo, puestos sobre aviso por los vecinos, que habían llamado de varias veces por los ruidos molestos: música por demás alta en un horario prohibido.

fiesta clandestina palermo 1 Ciudad: clausuraron un bar por infringir normas del aislamiento por el coronavirus - @MPFCABA

Una vez en la puerta del local, los oficiales de la Policía de la Ciudad comprobaron que tanto los responsables del bar como los comensales estaban infringiendo una de las normas: debían cerrar a las 12 de la noche, pero ya era bien entrada la madrugada y todavía seguían allí.

fiesta clandestina palermo 4 Ciudad: clausuraron un bar por infringir normas del aislamiento por el coronavirus - @MPFCABA

Sin embargo, esa no fue la única infracción: en un primer conteo detectaron a 81 personas dentro y en zonas no habilitadas. Si bien el patio era grande, también había clientes en una terraza no habilitada y en una habitación interior.

Pero en el recuento, los agentes de la Ciudad detectaron a 118 personas en incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que reza que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Luego de que los policías de la Ciudad retiraron uno por uno a los infractores, los agentes de la AGC le pusieron la faja de clausura a la puerta del bar. Como la mayoría de los locales cerrados, este local cometió las dos infracciones más recurrentes en la cuarentena flexibilizada: la cantidad de personas y el horario de cierre.