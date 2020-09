Una mujer en su bicicleta detuvo a un ladrón en Palermo

El hombre, un joven cuya identidad no trascendió, ya estaba boca abajo en el suelo, rodeado por efectivos policiales, cuando las cámaras de televisión lo enfocaron.

"Uno está cansado de estas situaciones, entonces uno siente que la sociedad tiene que actuar un poco para impartir justicia. Por ahí es un poco arriesgado, pero uno está cansado de estas situaciones de flagelo y abuso", explicó Pilar al canal C5N después de perseguir, encerrar y detener a un ladrón con la ayuda de otros peatones sobre la calle Castex.

https://twitter.com/C5N/status/1310707694232363008 ⭕ Palermo Chico: Vecinos lograron atrapar a un delincuente en San Martín de Tours y Castex. "Había robado enfrente de un bar de Av. Del Libertador y salió corriendo", afirmó Pilar, vecina que persiguió en bicicleta al delincuente.



Informa @adanielagian en #ElDiario pic.twitter.com/9hEHvITT0S — C5N (@C5N) September 28, 2020

Pilar explicó que iba en bicicleta acompañada por sus hijos por la Avenida Libertador cuando de repente notó un tumulto en el restaurante Dandy y vio a un hombre salir corriendo mientras el público pedía ayuda. Entonces puso a sus niños "a resguardo" y enfiló hacia el sospechoso.

Eventualmente logró cerrarle el paso y "se le tiró encima un hombre, no sé si no era el encargado del edificio", a lo cual el sospechoso no opuso resistencia. "Creo que no estaba armado porque enseguida se tiró al piso", relató la mujer.

Pilar desctacó "una solidaridad importante" de parte de otros transeúntes, que se juntaron no solo para efectuar la detención ciudadana del sospechoso sino también para auxiliarla pensando que ella era la víctima.

"Aclaré que a mí no me había pasado nada pero que sí era alguien que había que agarrar porque había efectuado un robo o algo por el estilo porque estaba toda la gente pidiendo ayuda", explicó la mujer.

Eventualmente los efectivos policiales rodearon al sospechoso y el público se dispersó, aunque a última hora de este lunes seguía habiendo una gran cantidad de público cerca de la plaza República del Perú y del Sanatorio Mater Dei debido al hecho de inseguridad que se produjo hace algunas horas.