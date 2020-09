El Gobierno anunció que pagará intereses de bonos que no entraron en el canje de deuda

El Ministerio de Economía anunció este lunes que el miércoles hará efectivo el pago de algo más de 12 millones de dólares en concepto que corresponde a intereses de los títulos PAR denominados en dólares estadounidenses y euros emitidos en 2010, en el que no se alcanzaron los umbrales que disparan las claúsulas de acción colectiva y que equivalen al 0,09% del total de títulos elegibles que formaron parte del canje de deuda.



La cartera que dirige Martín Guzmán, a través de un comunicado, sostuvo que "no se justifican los costos asociados a una segunda oferta en términos equivalentes a la anterior (incluyendo los costos de registro bajo el régimen europeo), atento a la incertidumbre sobre un resultado favorable", tras haber obtenido un nivel de adhesión del 99,01% en el canje que cerró el 4 de septiembre pasado. “El resultado fue inferior al 100% debido a que no se alcanzaron los umbrales necesarios en los títulos PAR denominados en euros y dólares estadounidenses emitidos en 2010”, precisaron.



“Esta decisión es un paso adicional en la agenda de tranquilizar la economía argentina y continuar en la senda de la normalización económico-financiera”, agregó el Palacio de Hacienda.



Previo a la reestructuración, el valor nominal en circulación de estos títulos era de US$ 96.939.179 y EUR 1.438.310.930. Luego del canje, el valor nominal remanente de estos títulos alcanza a US$ 35.819.560 y EUR 568.184.204.