Sebastián Villa explotó contra Boca: "Nadie me avisó de ninguna sanción"

“Nadie me avisó de ninguna sanción”, sentenció el atacante colombiano en diálogo radial con La Red, en relación a que la dirigencia del “Xeneize” decidió que no juegue hasta que la Justicia no se expida sobre la denuncia por violencia de género que realizó su ex pareja.

Tras confirmar que tampoco figura en la lista de convocados para el encuentro de este martes ante Libertad, Villa aseguró que “siempre” se prepara “para jugar” y que está “100 puntos”, esperando tener la posibilidad de volver a ser tenido en cuenta.

“Siempre soy un gran profesional, me preparo para estar, esperando mi momento… Trabajo de la mejor manera, quiero estar y me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico”, expresó el delantero, y añadió “Soy un guerrero, siempre dando lo mejor de mí”.

Las declaraciones de Sebastián Villa surgen semanas después de que se conociera su solicitud al Consejo de Fútbol de Boca de tener la posibilidad de salir del club para ir a jugar a otro equipo hasta que se resuelva su situación.

Mientras tanto, el “Xeneize” ya tiene todo listo para el choque de este martes en la Bombonera ante Libertad por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, cuando podría sellar su pase a octavos de final.