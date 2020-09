Mario Pergolini filtró la nueva camiseta suplente que Boca

https://twitter.com/marcadegol/status/1310722648155082752 Parece que como aparecieron algunas imágenes de la nueva tercera camiseta de Boca Juniors, el vicepresidente del club, Mario Pergolini, decidió filtrarla haciendo un video de todos los detalles. El modelo se lanzará oficialmente en las próximas horas.pic.twitter.com/sfIps1lPuS — Marca de Gol (@marcadegol) September 28, 2020

Se trata de una edición homenaje a la Bombonera, que será lanzada de manera oficial este martes y que lucirá el equipo de Miguel Ángel Russo en alguno de los próximos partidos por la Copa Libertadores de América.

"Me acaba de llegar, sale mañana (por el martes). No debería estar mostrando esto, pero es la nueva conmemorativa de los 80 años de La Bombonera", dijo Pergolini en el video que no tardó en volverse viral.

La nueva camiseta de Boca es predominantemente amarilla. Cuenta con un parche en relieve en el centro del pecho con la imagen del estadio y los 80 años que cumplió en 2020, además de contar detalles en azul y amarillo en sus costados.