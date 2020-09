Losardo repudió el escrache a Ricardo Lorenzetti y dijo que sería un "escándalo" que la Corte habilite el per saltum

Durante una entrevista en C5N, la funcionaria consideró que el ataque al magistrado forma parte de “un plan sistemático” en el cual “se está generando violencia y atentando contra el sistema democrático”.

Entrevista a la ministra de Justicia MARCELA LOSARDO en Minuto Uno

“Lo llamé para solidarizarme y me dijo que tenían identificadas a las personas, que eran militantes de Cambiemos. Estaba preocupado. No es la metodología el escrache", sostuvo Losardo, según lo que le señaló Ricardo Lorenzetti, e insistió: "Me dijeron que es gente del macrismo, del PRO, aunque, si no fuera así, también es lamentable, porque se está generando violencia y se está atentando contra el orden democrático".

Lorenzetti.jpg Ricardo Lorenzetti fue víctima de un escrache en su domicilio.

La ministra de Justicia también se refirió al pedido de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (cuyos traslados fueron revocados por el Senado), y que motivó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, a convocar por su cuenta a un acuerdo extraordinario el próximo martes, para tratar el tema.

En este sentido, Losardo señaló a C5N que “si la Corte habilita el per saltum y decidiera que sigan en sus lugares sería un escándalo” ya que esto habilitaría a cualquier Gobierno a utilizar dicho mecanismo para mover magistrados a gusto y sin control del Poder Legislativo.

Respecto de la decisión de la Corte, indicó que es un resultado incierto y enfatizó que desde el Gobierno no tienen diálogo con los magistrados sobre el tema en cuestión. "No sé qué fallo va a salir porque nosotros no tenemos mesa judicial. Nosotros no sacamos jueces porque si fuera así, sería muy fácil para el presidente", concluyó.