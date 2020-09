Formosa: desesperado pedido para que una mujer vea a su mamá internada una enfermedad terminal

Embed

Un video de Roxana, la hermana Mariela, se hizo en viral en las últimas horas. En éste pide entre lagrimas que dejen viajar a su hermana a ver a su mamá que se encuentra padeciendo una enfermedad terminal. "Necesito que le den permiso a mi hermana para que venga a acompañarme porque estoy sola hace dos meses con mi mamá. Hace dos meses no voy a mi casa en Clorinda, ni veo a mis hijos. Hay que hacer muchos trámites en la obra social y además mi mamá quiere verla", explica.

Roxana cuenta que su hermana ya hizo todo lo que estaba a su alcance para que la autoricen a viajar pero no logró que la habiliten y no encuentran ninguna solución.

"Les pido por favor con una mano en el corazón que dejen venir a mi hermana. Mi hermana y mi mamá sufren y lloran porque no pueden estar juntas. No sabemos cuanto tiempo de vida le va a quedar a mi mamá porque su enfermedad no tiene cura", suplica la mujer en las imágenes tomadas en el hospital.