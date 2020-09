"Su trabajo era su pasión": el dolor de la mujer del policía Juan Pablo Roldán

"Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño", contó Carolina, la mujer de Roldán, en declaraciones televisivas.

La mujer reveló que "en algún momento" Roldán se planteó la posibilidad de cambiar de trabajo, pero aseguró que "si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo".

"Era lo que le gustaba hacer, él siempre quiso ser policía", aclaró.

Palermo- hombre mató policía El hombre que mató al policía tenía problemas psiquiátricos

Roldán murió el lunes de esta semana tras ser apuñalado en el pecho por un hombre que estaba armado con un cuchillo con el que amenazó a varias personas en Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, en Palermo Chico.

Según Carolina, Roldán le dijo al hombre "mirá, calmate, te queremos ayudar" para intentar desactivar la situación porque "él no le quería hacer daño" al agresor.

Antes de caer al suelo Roldán llegó a dispararle al agresor, y lo hirió en una de sus piernas.

Carolina recordó que su marido "no estaba conforme con las leyes y con que un policía no puede ejercer como debería ser porque termina preso" y afirmó que de haber tenido una pistola Taser para reducir al atacante Roldán "se hubiera salvado porque estaba hablando con una persona peligrosa que mentalmente no sabía lo que estaba haciendo".

Ataque Policía Palermo

Tras la muerte de Roldán Carolina, que es de Colombia, quedó en Buenos Aires con su hijo de cuatro años, que ya sabe lo que sucedió y dijo que "no quiere ver a nadie".

"Está en la habitación, enojado", contó la mujer quien recibió el apoyo psicológico de profesionales del Hospital Churruca el lunes a la noche pero desde entonces "nadie más ha venido, ni ha hecho nada" para contenerles.

Sí se contactaron con ella desde el Ministerio de Seguridad y desde la embajada de Colombia, y mientras tanto, el presidente Alberto Fernández decretó este martes un día de duelo en memoria del oficial.