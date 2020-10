"Estoy orgulloso, aplicaron los protocolos vigentes": Santilli respondió a las críticas de Frederic

El funcionario agregó: "Nosotros no vamos a entrar en polémicas, hay un efectivo fallecido y una familia que merece respeto", durante un acto con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para anunciar un operativo de seguridad conjunto sobre la traza de la avenida General Paz.

Frederic aseguró que había efectivos porteños en la zona donde se produjo el asesinato de Roldán y afirmó que no intervinieron en declaraciones radiales, luego de las críticas que recibió por la no utilización de las armas Taser.

Sabina Frederic.jpg Sabina Frederic anunció nuevos controles para que se cumpla el aislamiento social

También habló sobre el SAME: “El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?” .

La ministra resaltó que el asesino era conocido en el barrio, "ya había pasado por la montada en medio de su delirio. (...) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros”.

Otra de Juntos por el Cambió que criticó los dichos de la funcionaria es Patricia Bullrich .“Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado. Falleció un oficial al que usted debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones”, afirmó la ex ministra de Seguridad a través de las redes sociales.

El vicejefe de Gobierno confirmó este miércoles que será reactivado el proceso de licitación para que la Policía de la Ciudad adquiera 300 pistolas Taser y explicó que "había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia".

"Hay que dotar a la Policía de las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa, una pistola Taser: hay que ir equipándolos y ayer mismo se reinició el proceso de licitación de Taser, que había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia", agregó.