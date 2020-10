Neuquén: avanza el proceso de destitución del fiscal Terán

En la resolución de la comisión, que reproduce parcialmente el diario Río Negro, consta que "la conducta desplegada por el denunciado no se condice en absoluto con las exigencias que debe observar, no sólo en su vida diaria como varón e integrante de un orden social que busca la igualdad y no discriminación de la mujer, sino que además la situación se agrava en vistas a que se trata de un funcionario cuyas competencias procesales (entre otras) están vinculadas con la defensa de mujeres y niñas víctimas de delitos".

La decisión tomada por la vocal del Tribunal Superior Soledad Gennari, por el diputado Fernando Gallia y el abogado Gino Facci, integrantes de la comisión, se basó en las denuncias presentadas por las declaraciones de Terán en los medios, entre las que se encuentra el ataque verbal que desató en julio contra Trujillo, pero también por las acusaciones formuladas por las empleadas del fiscal.

Por eso Gennari, Gallia y Facci entendieron que "las expresiones del denunciado, en cuanto estimula o propone acciones individuales y violentas de las mujeres víctimas de violencia de género (…) no sólo repulsa todo sentido común, sino que implica el total desconocimiento de los lineamientos constitucionales previamente citados y las actividades que se vienen desarrollando dentro de su propio ámbito laboral".

En línea con el sentido común propuesto por Trujillo cuando le señaló a Terán que el Estado debe velar por la integridad física de las mujeres víctimas de violencia de género, la comisión entendió que el razonamiento del funcionario "no sólo contraviene el Régimen de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar (…), sino que quita todo sentido a la función que representa como Fiscal, ya que propiciaría una justicia por mano propia, alentando a que el potencial conflicto se resuelva por el uso de la fuerza, prevaleciendo la voluntad de la persona que acceda a un arma más letal o sea más veloz".

A las declaraciones de Terán sobre las víctimas de violencia de género se le sumaron las que formuló sobre la posibilidad de que los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul permitan que efectivos de Gendarmería entren a sus hogares sin una orden de allanamiento para "limpiar" a esas poblaciones de "delincuentes".