Tensión e incidentes por el asesinato del chofer: sigue el paro de colectivos por 24 horas

Por el hecho, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó un paro por 24 horas que involucra a más de 40 líneas de colectivos que recorren la zona oeste del Conurbano. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 22:00 en el kilómetro 38 de la Ruta 3, a la altura del Barrio San Javier, cuando el chofer realizaba su habitual recorrido nocturno.

La primera hipótesis vinculada a un robo fue descartada y ahora los investigadores se centran en una posible venganza contra otro chofer que manejaba el interno 75 y que había mantenido una discusión horas antes. El asesinato fue sin mediar palabra, desde afuera del colectivo y directo al conductor. En principio habrían sido cuatro personas que dispararon desde afuera de la formación y se retiraron del lugar sin robar absolutamente nada.

Los incidentes comenzaron en la madrugada del viernes en la comisaria de Virrey del Pino, sobre ruta 3 a la altura del kilómetro 35, donde cerca de las 2 de la mañana choferes de colectivos se congregaron para protestar y arrojaron piedrazos contra la fachada del lugar. Se quemaron varios vehículos y patrulleros y la policía intentó disuadirlos con balazos de goma.

Una situación similar se vivió en la terminal de la línea, ubicada en Lomas del Mirador, donde se hizo presente en horas de la mañana el ministro de Seguridad, Sergio Berni, para confirmar que el hecho “no fue un robo”.

Ante la propuesta del Ministro de que se levantara el corte en la General Paz, la situación se volvió tensa.

berni chofres

Desde la avenida, los choferes indicaron que viven episodios de mucha violencia durante la madrugada y piden mayor protección: “La policía no tiene las herramientas suficientes, no hay patrulleros, no nos cuida nadie a nosotros”, remarcó un chofer de la línea 88 que se sumó a la protesta: “Hay robos todos los días, se hizo común. No hay seguridad, si no cambian las layes va a seguir siendo lo mismo”, agregó en diálogo con C5N.

Otro chofer de la línea 269 relató: “Me robaron a mí y a todos los pasajeros, a un pasajero le rompieron la cabeza de un culatazo”.

Mauricio, delegado de choferes de colectivos dio detalles del diálogo que mantuvo con Sergio Berni: “Sugerimos que salgan a patrullar con motos. Los choferes están enojados, nerviosos y con razón”, dijo y se mostró “abierto al diálogo”. “El Ministro dijo que está dispuesto a ayudarnos, que él lo iba a solucionar y se comprometió”.

El lunes a las 18 indicaron que se presentará un plan de seguridad sujeto a sugerencias y modificaciones: “Por lo pronto levantamos el corte pero el paro sigue por 24 horas”, propuso el delegado.

En la asamblea que se realizó sobre la General Paz se informó que: “Hoy a partir de 22 refuerza todo el operativo para las líneas de La Matanza y Zona Oeste. El segundo compromiso es trabajar en conjunto en una medida de planificación que tenga que ver con medidas de seguridad entre los choferes y de parte del Estado, que van a proponer un plan propio sobre el cual podemos aportar”.

“El objetivo lo cumplimos y tenemos que responder, vamos a liberar la avenida General Paz porque tenemos palabra”, indicó en referencia al levante del corte, lo que causó indignación entre varios choferes, y resaltaron la respuesta del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

"No vamos a circular dentro de los barrios hasta que realmente esté todo en orden", indicó uno de los delegados. "Perdimos un compañero, no nos vamos a olvidar de eso", sostuvo por megáfono mientras se planteaban distintas posturas por parte de los trabajadores en un clima de tensión.

Sergio Berni: “Los problemas de inseguridad son reales”

El Ministro de seguridad se hizo presente en Lomas del Mirador donde dialogó con choferes sobre el plan que se presentará el lunes y se refirió a los hechos de inseguridad.

“No hace falta que expliquemos lo que pasó. Por un lado estamos investigando el autor material de lo sucedido. Es casi un convencimiento de que fue algo más complejo. Pero hay una situación que no se puede negar, desconocer ni ocultar”, dijo en referencia a la inseguridad.

“La situación por la que circulan los colectivos es complicada: hay patrulleros que no funcionan y más de 10 mil policías con Covid”, detalló y al respecto indico: “Vamos a generar un mecanismo de seguridad para garantizarle a los choferes que puedan trabajar tranquilos pero sobre todas las cosas soluciones de fondo y para eso hay que generar un sistema integrado conjuntamente con ellos”.

El Ministro informó que se están analizando las cámaras de seguridad y que se pondrán todas las herramientas necesarias para garantizarles que puedan trabajar: “Lo importante es darle garantía a los trabajadores. Sea o no sea robo hay una familia que quedó sin su padre. Los que más sufren la inseguridad es la clase trabajadora que toma transporte público, sean trenes o colectivos y esto lo tenemos que trabajar y mucho”.