Coronavirus: alerta en Puerto Madryn por 300 infectados en 13 barcos pesqueros

En este marco, el SOMU solicitó a las autoridades provinciales de Chubut que dejen descender a los marinos para que cumplan la cuarentena en los hoteles de la ciudad que, junto a Comodoro Rivadavia son las que presentan más casos de coronavirus en la provincia.

“Estamos en alerta, porque no vemos por dónde vienen los contagios. Hay barcos que no han hecho relevo, los muchachos llevan 45 días arriba del barco y han tenido contagios. No sabemos por dónde vienen”, expresó Juan Navarro, Secretario de Pesca del SOMU, a FM del Viento.

La mayoría de los infectados son asintomáticos y, si bien muchos prefieren quedarse en las embarcaciones, desde el SOMU solicitaron que hagan la cuarentena en Puerto Madryn.

Según indicó Navarro, intentan iniciar gestiones junto a Nación para que los barcos sean trasladados a otros puertos con menor cantidad de casos. Incluso, amenazaron con un paro de toda la actividad pesquera y enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para que se brinden las garantías necesarias para el desarrollo del trabajo.

“En los últimos días ha escalado de manera exponencial la cantidad de tripulantes embarcados infectados por Covid-19. Hoy son más de mil las trabajadoras y trabajadores a bordo de buques pesqueros en todo el país”, señaló el SOMU.

“Hablamos de trabajadores esenciales, así declarados desde el inicio de la pandemia, que literalmente le están poniendo el cuerpo día a día, no solo por su compromiso profesional, sino también por el compromiso que tienen con el país, que más que nunca nos necesita a todos”, agregaron en el comunicado.