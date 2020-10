Absolvieron a Luz Aimé, una mujer trans que estaba acusada de intento de homicidio

Luz Aimé, de 24 años, había sido detenida en 2018 en el marco de una investigación de dudosa profundidad por el robo y la golpiza que sufrió un hombre en su departamento de la calle Güemes, en Palermo. Lejos de haber intervenido en el delito, la joven había pisado el domicilio en cuestión porque los dos delincuentes contrataron sus servicios como trabajadora sexual.

Ahora la Justicia le dio la razón tanto a la fiscalía como a la defensa, informó la Agencia Presentes.

https://twitter.com/PresentesLGBT/status/1312076231890870277 [AHORA] Se hizo justicia: el Tribunal N°8 hizo lugar al pedido de la defensa y la fiscalía y absolvió a Luz Aimé, una chica travesti que fue acusada y encarcelada en Argentina de forma injusta en 2018. Esta es su historia.https://t.co/9z0EyOdoOu — Agencia Presentes (@PresentesLGBT) October 2, 2020

Poco antes de que comenzara por fin el juicio que debía realizarse en febrero (se pospuso por la pandemia) Luz Aimé explicó desde su habitación en el Hotel Gondolín de Villa Crespo que "la luz del comedor estaba apagada" en la casa a la que había sido conducida por sus clientes "pasajeros", por lo que jamás pudo ver que los hombres tenían al dueño de casa maniatado en un sillón.

"No conozco a la víctima y no tengo nada de él. Supuestamente esta persona estaba maniatada boca abajo en el sillón del living, pero como estaba oscuro y yo no soy de mirar tanto en casa ajena, yo no presté atención y seguí con mi servicio. Si yo le hubiera visto a ese hombre, aunque sea los pies, yo lo habría ayudado", explicó Luz, que perdió la visión de un ojo cuando tenía 13 años.

Antes de que la arrestaran, Luz tenía en claro que migró de Salta a Buenos Aires en 2017 con la intención de terminar el secundario, estudiar una carrera y dejar el trabajo sexual. Sus planes podrían reanudarse ahora que la justicia falló a su favor.