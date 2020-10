Coronavirus en España: Madrid entra en aislamiento total

Desde las 22 de este viernes (hora España) Madrid entrará en confinamiento con restricciones para la entrada y la salida de la ciudad, salvo para actividades esenciales.

El plan contempla la prohibición de reuniones de más de 6 personas, así como restricción de la capacidad de bares y restaurantes al 50% y límites de horarios para la hostelería, que deberán cerrar a las 23 horas.

“El Alcalde indicó que no tienen suficientes policías para controlar las entradas y salidas de la ciudad. Más que un confinamiento es un cerrojazo. Vamos a poder salir e ir a los bares. No es un confinamiento como el de marzo que no podíamos salir de casa, podremos ir a pasear, a los gimnasios, pero con un límite de horario y de aforo”, detalló Asell Sánchez, periodista en Madrid, en diálogo con C5N.

Así, Madrid será la primera capital de Europa en retroceder de fase como consecuencia de los rebrotes de coronavirus.

https://twitter.com/ComunidadMadrid/status/1312080314014085120 ⛔️ En las zonas afectadas por la nueva Orden del Gobierno de España:



Se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles.



Restricción de entrada y salida en el perímetro, salvo excepciones.



Permitido desplazarse por la vía pública en el perímetro. pic.twitter.com/T2LaB90osQ — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 2, 2020

El plan afecta por el momento únicamente a la Comunidad de Madrid, concretamente a la capital y otras nueve ciudades con una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Las restricciones sanitarias entrarán en vigor también en los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Además de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras dos regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) se opusieron al plan del Ejecutivo de Pedro Sanchez, por considerar que los criterios son "arbitrarios".

https://twitter.com/ComunidadMadrid/status/1312003189105983495 La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional frente a la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020.



Puedes consultar el recurso en el siguiente enlace https://t.co/Cxve6u7nQl pic.twitter.com/oxa0MHXCcC — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 2, 2020

En el documento que las autoridades sanitarias debatieron, el Ministerio a cargo de Illa asegura que existe un "alto riesgo" por la "transmisión descontrolada" de Covid-19 en toda España" y que "las medidas de control no están funcionando".

Y si bien establece como criterio el endurecer las restricciones en los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, también advierte que una tasa mayor de 250 casos es indicar de "alto riesgo".

El Gobierno español también remarca que las autoridades sanitarias de la Unión Europea (UE) considera países de riesgo a los que cuenta con más de 60 casos por 100.000 habitantes.