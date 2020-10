Video impactante: el momento en que periodista se quema a lo bonzo

Sus compañeros del portal de noticias en el que era editora explicaron que tomó la drástica decisión al ser investigada por la policía de Nizhni Nóvgorod, que la vinculaba con el grupo opositor Open Russia.

El parte oficial señala que el cuerpo fue encontrado con "signos de quemaduras térmicas" y añade que no había "ningún motivo" para conectar su muerte con la redada policial, pues ella era solo un testigo en la investigación.

El jueves había sufrido un allanamiento en su departamento, en el que la policía buscaba pruebas que la vincularan el mencionado grupo. "Culpen de mi muerte a la Federación Rusa", escribió en Facebook horas antes de morir.

Journalist activist Irina Slavina burned herself in the center of Nizhny Novgorod